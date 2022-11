Kim Kardashian, Selena Gomez và dàn sao mặc đẹp nhất tuần

Selena Gomez thu hút sự chú ý khi diện mẫu váy tông tím tại buổi ra mắt phim tài liệu Selena Gomez: My Mind And Me ở Los Angeles, California. Mẫu váy từ thương hiệu Rodarte có chi tiết nơ ở trên vai. Váy đính họa tiết nơ đang là xu hướng được nhiều nhà mốt lăng xê trên sàn diễn trong năm nay. Ảnh: Elle.