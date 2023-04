Kim Kardashian sẵn sàng từ bỏ showbiz

Kim Kardashian cho biết không ngại từ bỏ sự nổi tiếng để trở thành luật sư toàn thời gian, sau 4 năm học tập và tìm hiểu về ngành này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh TIME100 ngày 26/4, ngôi sao truyền hình thực tế phát biểu: "Chỉ bạn bè mới thực sự hiểu tôi xem trọng thời gian riêng tư của mình như thế nào. Tôi sẽ rất vui nếu trở thành luật sư toàn thời gian. Hành trình khám phá ngành luật mở mang tầm mắt tôi".

Theo bà mẹ 4 con kể, vào tuần trước, cô chia sẻ kiến thức về luật cho Khloé Kardashian và em gái Kim đã thực sự thay đổi suy nghĩ về người chị nổi tiếng.

"Tôi cũng hay nói đùa với mẹ mình rằng con sắp nghỉ hưu công việc showbiz để làm luật sư", Kardashian chia sẻ thêm.

Kim Kardashian trong sự kiện của TIME100. Ảnh: People.

Kim Kardashian tham gia chương trình tập sự của công ty luật ở San Francisco từ mùa hè năm 2019. Tới năm 2021, cô đỗ kỳ thi sơ cấp ngành luật sau 3 lần thi trượt. Sau đó, ngôi sao Keeping Up With The Kardashians tiếp tục học lên cao và tham gia vào những kỳ thi khác để chinh phục từng nấc thang trong hành trình trở thành luật sư.

"Tôi muốn đấu tranh cho những người có công với xã hội. Tôi cảm thấy hệ thống xã hội của chúng ta có nhiều điểm chưa tốt và tôi muốn là người hoàn thiện chúng", cô thổ lộ trên Vogue.

Trước đó, Kim tự hào khi khoe mình là người có công giúp Alice Marie Johnson - tù nhân lĩnh án chung thân vì chất kích thích - ra tù. Phạm nhân này được ân xá sau 21 năm ngồi tù nhờ cải tạo tốt.

Người đẹp tìm thấy đam mê trong nghề luật khi tiếp xúc với Van Jones, người dẫn chương trình tại CNN. Thêm nữa, Kim Kardashian quyết tâm theo nghề này vì cô muốn tiếp bước người cha quá cố, Robert Kardashian, một luật sư nổi tiếng đã qua đời vào năm 2003.