Kim Kardashian phủ nhận làm rách váy của Marilyn Monroe

Kim Kardashian nói cô chỉ mặc bộ trang phục 3-4 phút sau đó thay thiết kế khác chứ không hề làm hỏng chiếc váy mang tính biểu tượng.

Trong cuộc phỏng vấn của chương trình Today, Kim Kardashian lần đầu lên tiếng về chiếc váy gây tranh cãi mà cô mặc đến sự kiện Met Gala hồi tháng 5. Ngôi sao truyền hình thực tế phủ nhận làm hỏng trang phục được Marilyn Monroe mặc dự sinh nhật tổng thống Mỹ năm 1962.

"Không! Ripley's và tôi phối hợp rất tốt. Họ mang bao tay để mặc trang phục cho tôi", Kim nói.

Bà mẹ bốn con giải thích rằng cô và ê-kíp đã rất cẩn thận. Cô chỉ muốn tỏa sáng cùng bộ trang phục biểu tượng trong đêm tiệc. "Tôi từ tốn đặt chiếc váy xuống thảm và đi lên cầu thang. Tôi chỉ mặc nó trong 3-4 phút và sau đó thay bộ khác", ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ.

Kim Kardashian trên thảm đỏ Met Gala. Ảnh: AP.

Kardashian nói cô rất tôn trọng Marilyn Monroe. Kim bị sốc khi một số người cho rằng cô không biết Marilyn Monroe là ai.

"Tôi hiểu chiếc váy này có ý nghĩa lịch sử. Với chủ đề là tôn vinh thời kỳ vàng son, còn gì tốt hơn việc diện chiếc váy Marilyn từng mặc đến chúc mừng sinh nhật tổng thống Mỹ", cô nói thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Kim cho rằng việc giảm cân để mặc vừa bộ váy biểu tượng là điều không tốt cho sức khỏe.

"Tôi chỉ xem việc xuất hiện tại Met Gala là phục vụ cho vai diễn. Nó thực sự quan trọng với tôi. Sau khi giảm cân, tôi biết mình phải học nhiều về lối sống, sức khỏe. Sau sự kiện, tôi ăn uống lành mạnh và không cố giảm cân nữa. Tôi hoàn toàn thay đổi lối sống", cô bày tỏ.

Hình ảnh chiếc váy của Marilyn Monroe bị hư hỏng sau khi được Kim mặc đến Met Gala. Ảnh: @1morrisette.

Sau sự kiện Met Gala, Kim Kardashian liên tục bị chỉ trích. Gần đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải ảnh hai chiếc váy chụp cách nhau 52 ngày. Người hâm mộ cho rằng những hạt cườm trên trang phục bị rơi ra.

Các chuyên gia nghiên cứu về Marilyn Monroe chỉ trích Kim làm hỏng bộ váy trị giá 4,8 triệu USD . Không chỉ phá hỏng phom dáng, Kardashian còn bị tố để mồ hôi, nước hoa và lớp trang điểm dính vào váy, gây ra vết bẩn và làm hư hại.

Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not lên tiếng bảo vệ Kim, cho rằng cô không làm hỏng hiện vật giá trị. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.