Kim Kardashian phủ nhận hẹn hò Travis Barker

Thông tin hẹn hò của Kim Kardashian và Travis Barker xuất hiện sau khi vợ cũ anh này chia sẻ về hôn nhân tan vỡ.

Ngày 27/5, Fox News đưa tin Kim Kardashian lên tiếng phủ nhận thông tin hẹn hò. Cụ thể, khi trò chuyện với người hâm mộ qua ứng dụng Question & Anwser, ngôi sao truyền hình thực tế thẳng thắn bác bỏ thông tin cô sẽ kết hôn với tay trống Travis Barker - thành viên nhóm nhạc Blink-182.

"Chắc chắn không, đó là tin đồn sai sự thật", Kim Kardashian nói.

Thông tin hẹn hò của Kim với Travis Barker bắt đầu xuất hiện khi vợ cũ của thành viên Blink-182 - Shanna Moakler - cho rằng chồng cũ của cô đang trong mối quan hệ với Kim. Moakler khẳng định vì người thứ ba, Barker mới đệ đơn ly hôn.

Kim Kardashian phủ nhận tin hẹn hò với Travis Barker. Ảnh: Fox News.

Thời điểm tin đồn được chia sẻ rộng rãi, phía Kim Kardashian và Travis Barker đều chọn cách im lặng. Trong chia sẻ mới nhất, Kim tiết lộ bạn gái thực sự của tay trống sinh năm 1975 là chị gái Kourtney Kardashian.

"Tôi rất vui khi thấy Barker và Kourtney hạnh phúc", Kim bày tỏ.

Ngoài việc dính tin đồn tình cảm với thành viên Blink-182, Kim Kardashian được cho là "người tình trong mơ" của rapper Drake. Theo tạp chí Heart, Drake vốn có tình cảm với Kim Kardashian từ trước. Nhưng khi ấy, Kim chưa hoàn thành thủ tục ly hôn nên anh không vội bày tỏ tình cảm của mình.

Nguồn tin cho biết rapper đã nhắn tin hỏi thăm Kardashian - tín hiệu mở đầu cho công cuộc chinh phục trái tim chị gái Kylie Jenner của Drake.

Đầu tháng 3, Drake tung ra sản phẩm âm nhạc mới Wants and Needs với những câu hát khiến người hâm mộ cho rằng anh đang hướng đến chuyện tình cảm với Kim Kardashian.