Kim Kardashian phải dùng phụ kiện để mặc vừa váy của Marilyn Monroe

Kim Kardashian dùng áo choàng lông để che chi tiết chưa được hoàn thiện trong bộ trang phục mà cô mặc đến Met Gala.

Theo Daily Mail, trong video do Ripley's Believe It or Not! - nơi Kim Kardashian mượn chiếc váy của Marilyn Monroe - cung cấp, ngôi sao truyền hình thực tế đã đấu tranh để có thể mặc được thiết kế mang tính biểu tượng.

Thực tế, dù đã giảm 7 kg, Kardashian vẫn cảm thấy chật khi ướm trang phục lên người. Chiếc phéc mơ tuya không được kéo lên hoàn toàn ở sau lưng. Kardashian phải khoác thêm áo lông để che chi tiết này.

"Chúa ơi, chúng ta phải sử dụng dây để thắt và giữ cho chiếc khóa kéo được mở đúng không? Dây buộc đi kèm với váy phải không? Nếu chúng ta làm thế và phủ áo lông lên thì sao?", Kardashian liên tục hỏi ê-kíp trong video.

Kim Kardashian không thể kéo hoàn toàn khóa kéo sau lưng. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, khi còn sống, Marilyn Monroe đã trả Jean Louis 1.440 USD cho bộ váy đặt may riêng. Nó được bán đấu giá lần đầu tiên vào năm 1999 với giá hơn một triệu USD. Sau đó, thiết kế đính sequin lấp lánh này được Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not mua lại với giá 4,8 triệu USD tại Julien’s Auctions vào năm 2016.

Đến nay, đây vẫn giữ kỷ lục là chiếc váy đắt nhất từng được bán đấu giá.

Chia sẻ trên truyền thông, bạn gái Pete Davidson bày tỏ: "Tôi cực kỳ hứng thú với việc đấu giá. Tôi đã sở hữu một số vật phẩm của John F. Kennedy nên tôi quen biết chủ sở hữu của Julien’s Auctions. Anh ấy có thể kết nối tôi với bảo tàng và đó là cách cuộc trò chuyện về chiếc váy bắt đầu".

Chiếc váy biểu tượng của Marilyn Monroe được trưng bày ở Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not. Ảnh: People.

Việc Kim Kardashian diện chiếc váy lên thảm đỏ Met Gala 2022 gây không ít tranh cãi. Các chuyên gia nghiên cứu về Marilyn Monroe chỉ trích bà mẹ 4 con, cho rằng cô "không xứng đáng diện báu vật quốc gia".

“Tôi rất thất vọng khi thấy chiếc váy biểu tượng được mặc ở nơi công cộng,” Michelle Morgan, tác giả của cuốn sách The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist (2018), chia sẻ trên New York Post.