Kim Kardashian nghe nhạc của Taylor Swift sau nhiều năm mâu thuẫn

Không biết vô tình hay cố ý, Kim Kardashian đã mở ca khúc của Taylor Swift trong một dịp gần đây.

Ngày 30/3, trên chức năng Instagram Story, Kim Kardashian chú thích "Chúa ơi, câu chuyện xảy ra trong mưa?" trong một video ghi lại cảnh cô đang theo dõi bộ phim Bridgerton. Điều đáng nói, đoạn clip có nhạc nền là Wildest Dreams của Taylor Swift.

Khán giả ai cũng biết bà chủ KKW Beauty và giọng ca sinh năm 1989 vốn rất thù ghét nhau. Thế nên, động thái của Kim "siêu vòng ba" nhanh chóng được mang ra bàn luận rôm rả.

Kim Kardashian nghe nhạc của Taylor Swift. Ảnh: Vanity Fair.

Trên Twitter, một người chia sẻ lại video và thắc mắc: "Kim vô tình hay cố ý nghe bài hát của 'kẻ thù' nhỉ?". Người khác cho hay: "Chắc vì Kim say mê với bộ phim nên không quan tâm đến tiếng nhạc xung quanh".

Một số người khác cho rằng mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ Kanye West và Taylor Swift. Do vậy, sau khi đệ đơn ly hôn chồng, Kardashian đã nhìn nhận lại mối quan hệ với giọng ca giành 11 kèn vàng Grammy.

"Có vẻ như Kim đang đánh giá lại 'mối thù truyền kiếp' với Taylor. Chúng ta sẽ được thấy cả hai tay bắt mặt mừng như cách Taylor từng hàn gắn với Katy Perry chăng?", người dùng khác lập luận.

Trở lại năm 2009, trên sân khấu VMAs, sau khi nhận giải Best Female Video và đứng phát biểu trên sân khấu, Swift đã bị West giật micro. Nam rapper tuyên bố Beyonce mới là người xứng đáng thắng giải thưởng đó.

Từ sau khoảnh khắc ấy, Swift và West đã chính thức "không đội trời chung" cho đến nay. Mối quan hệ giữa cô và Kim Kardashian cũng ngày càng xấu đi.

Khoảnh khắc lịch sử đánh dấu mối quan hệ "không đội trời chung" của Taylor Swift và Kanye West. Ảnh: Telegraph.

West và Swift thường xuyên chỉ trích nhau trên truyền thông và hạ bệ nhau trong các sản phẩm âm nhạc. Hồi tháng 3/2020, Kardashian đã đăng bài viết "dằn mặt" Swift khi cho rằng nữ ca sĩ cố tình khơi lại chuyện cũ để được chú ý.

Trước đó không lâu, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, Swift đã nói: "Được giáo dục để trở thành người phụ nữ lịch sự đôi khi sẽ khiến bạn bị lợi dụng và chẳng biết lúc nào bản thân mình bị tấn công. Hãy như một con rắn, sẽ cắn nếu bị ai đó giẫm lên".

Bạn gái Joe Alwyn nói cô đã học được cách phớt lờ hành động bắt nạt của người khác bằng một nụ cười tươi, thay vì tỏ ra sợ hãi và nghiêm túc theo đúng mục đích họ muốn.

Những câu nói trên của giọng ca Look what you made me do được cho là khơi lại xích mích với Kim Kardashian năm 2016. Thời điểm ấy, vì muốn bảo vệ West, ngôi sao truyền hình thực tế đã đăng tweet kèm biểu tượng ám chỉ nữ ca sĩ là một con rắn.