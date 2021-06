Kim Kardashian muốn xin lỗi người đàn ông đã cùng cô kết hôn 72 ngày

Kim Kardashian từng ba lần kết hôn. Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô nợ người chồng thứ hai một lời xin lỗi vì yêu nhanh, cưới vội và không đi đến đâu.

"Chị chỉ muốn được hạnh phúc. Chị là kẻ thất bại trong hôn nhân", Kim Kardashian bật khóc trong Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), sau khi được em gái Khloe hỏi thăm tình trạng hôn nhân.

Kể từ ngày thành công nhờ cuốn băng nhạy cảm, cuộc sống của Kim Kardashian sang trang. Sau khi lấn sân sang kinh doanh, cô được Forbes công nhận là tỷ phú USD hồi cuối năm 2020. Tuy thành công và giàu có, ngôi sao truyền hình thực tế liên tục gặp trục trặc trong hôn nhân.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Andy Cohen, Kim Kardashian thừa nhận cô là kẻ thất bại trong tình trường.

“Tôi và Kanye West vẫn là gia đình”

Trong lần đầu xuất hiện công khai trên sóng truyền hình sau khi ly hôn, Kim Kardashian thẳng thắn nói về mối quan hệ với chồng cũ. Sau 4 tháng đệ đơn yêu cầu chấm dứt cuộc hôn nhân với Kanye West, Kim khẳng định cô đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới.

Khi được hỏi về nguyên nhân ly hôn, Kim thừa nhận mọi thứ là giọt nước tràn ly. Việc bất đồng về suy nghĩ, lối sống dẫn đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm.

“Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình mang chuyện ly hôn nói trên sóng truyền hình. Thực tế thì sự khác biệt trong quan điểm dẫn đến quyết định này. Tuy nhiên, tôi không muốn mọi người nghĩ rằng chúng tôi không cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân”, Kim nói.

Trong tập cuối của KUWTK, Kim từng bật khóc và cho rằng Kanye West ngày càng thay đổi. Nam rapper chỉ muốn sống ngày đây mai đó, không thực sự quan tâm đến vợ con. “Chị nghĩ Kanye hợp với người phụ nữ có thể cùng anh đi khắp nơi và chuyển đến Wyoming sống. Chị không thể làm điều đó”, Kim tâm sự với em gái.

Kim Kardashian khẳng định cô và Kanye West mãi là một gia đình.

Khi tâm sự với bà Kris Jenner, Kim cho biết cô không nghĩ mình sẽ cô đơn sau khi kết hôn với Kanye West. “Con tưởng rằng mình sẽ ổn khi sống cùng các con, mặc cho anh ấy đi hết nơi này đến nơi khác. Khi bước sang tuổi 40, con nhận ra mình không thể chấp nhận người chồng như vậy”, Kim nói.

Ngôi sao 41 tuổi cho biết cô buồn nhưng không thể sống mãi trong quá khứ. Mối quan tâm duy nhất của cô hiện giờ là bốn người con. Bởi, cô hiểu cảm giác đau khổ khi cha mẹ ly hôn - điều mà cô từng gặp phải khi còn nhỏ.

“Cha mẹ tôi ly hôn lúc tôi 11 tuổi. Phụ huynh nào cũng muốn cùng chăm lo cho con cái. Những đứa trẻ đều muốn cha mẹ chúng hạnh phúc, sống chung mái nhà. Tuy nhiên, khi mọi thứ không thể cứu vãn thì níu kéo cũng không được gì”, Kim nói thêm.

Tuy chia tay nhưng Kim Kardashian thừa nhận cô không thể quên những ngày tháng sống cùng Kanye West. Vợ chồng cô đi lên từ những khó khăn, hiện đều là tỷ phú nổi tiếng ở Hollywood. “Tôi sẽ mãi là người hâm mộ lớn nhất của Kanye West. Anh ấy là cha của những đứa con tôi. Chúng tôi mãi là một gia đình”, Kim khẳng định, cho biết luôn ủng hộ chuyện tình cảm của chồng.

Nói về chuyện ly hôn với Kanye West, ngôi sao truyền hình thực tế nhớ về mối quan hệ với hai người chồng cũ. Trước khi đến với rapper tỷ phú, Kim từng có hai đời chồng nhưng đều không có được hạnh phúc.

“Tôi nợ chồng cũ một lời xin lỗi”

Kim Kardashian thừa nhận cô nợ chồng cũ Kris Humphries một lời xin lỗi. Nhiều năm nhìn lại, Kim nói cách cô chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi với cựu cầu thủ NBA là khó chấp nhận. "Đời tôi mắc nợ một người đàn ông", Kardashian nói với Andy Cohen.

Kim có hôn lễ xa hoa với Kris Humphries nhưng chỉ kéo dài 72 ngày.

Năm 2011, Kim kết hôn với Kris Humphries. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 72 ngày. Việc cưới nhanh - chia tay vội khiến Kim bị chỉ trích suốt thời gian dài. Kim nói cô thấy áp lực, không còn yêu Kris trước khi tiến hành kết hôn. Tuy nhiên, vì đã tiết lộ mối quan hệ trên KUWTK, cô phải tiến hành điều đó.

Cuối cùng, Kim thừa nhận cô sai lầm khi kết hôn với Humphries. “Tôi ly hôn với anh ấy theo cách tồi tệ nhất. Chúng tôi chia tay sau 72 ngày kết hôn. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc chấm dứt cuộc hôn nhân này”, Kim nói.

Giờ đây, Kim thừa nhận cô nợ Kris Humphries rất nhiều vì thất bại trong hôn nhân. Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô cố gắng gọi Humphries trong nhiều tháng để xin lỗi nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.

Sau khi kết hôn với Kanye West và đang mang thai con thứ hai, Kim Kardashian tình cờ gặp lại Humphries trong một sự kiện năm 2015. Tuy nhiên, anh xem cô như người xa lạ vì không tha thứ được những gì Kim đã làm.

“Tất cả bạn bè của Kris đều thân thiện với tôi, chỉ riêng anh ấy im lặng và xem tôi như người xa lạ”, Kim nhớ lại.

Tuy có cuộc hôn nhân ồn ào, cả Kim Kardashian và Kris Humphries đều khẳng định họ chưa bao giờ dùng đám cưới để kiếm tiền.

“Tôi dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ chương trình KUWTK để tổ chức tiệc cưới. Tôi muốn có hôn lễ lớn nhất đời mình. Nếu dùng chiêu trò, tôi đã tiết kiệm được nhiều tiền chứ không tổ chức hôn lễ xa hoa như vậy”, bà mẹ 4 con nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với The Player’s Tribune, cựu cầu thủ NBA bác bỏ tin đồn họ kết hôn vì lợi nhuận. Anh khẳng định yêu Kim Kardashian và cảm thấy bị làm phiền, tổn thương khi người khác cho rằng đó là cuộc hôn nhân giả tạo.

Ồn ào trong cuộc hôn nhân đầu

19 tuổi, Kim Kardashian đã kết hôn. Trong một tập của show truyền hình thực tế về gia đình, ngôi sao người Mỹ khẳng định cô quyết định lập gia đình trong lúc không tỉnh táo vì chất kích thích.

Kim chung sống với nhạc sĩ Damon Thomas được 4 năm. Cô khẳng định đây là mối quan hệ độc hại. Kim bị người chồng hơn 10 tuổi chi phối, kiểm soát, thậm chí bị lạm dụng về mặt thể xác.

“Damon là người quyết định chúng tôi sẽ làm gì, khi nào thực hiện kế hoạch đưa ra. Anh ấy tự cho mình là vua. Anh ấy không cho tôi ra khỏi nhà nếu không nói rõ đi đâu, bao giờ về”, Kim kể.

Kim khẳng định Damon Thomas là người ghen tuông. Nếu nhạc sĩ không ở nhà, cô phải gọi điện xin phép, nếu không, anh không cho phép cô ra ngoài. “Damon không cho phép tôi đi chơi với bạn bè hoặc đi một mình. Anh ấy không muốn đàn ông nhìn tôi”.

Damon Thomas (ngoài cùng bên trái) khẳng định vợ cũ Kim Kardashian không từ mọi thủ đoạn để giữ sức nóng với truyền thông.

Theo The Sun, người chồng thích kiểm soát là lý do đưa Kim vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ. Nhạc sĩ da màu chi hơn 3.600 USD để Kim hút mỡ. Sau đó, anh tiếp tục dùng tiền để Kim thẩm mỹ. Hành vi kiểm soát cuối cùng dẫn đến việc ly hôn.

Với những cáo buộc từ vợ cũ, Damon Thomas cực lực phủ nhận. Nhạc sĩ người Mỹ nói anh rất buồn trước những cáo buộc bạo hành, lạm dụng thể xác từ Kim.

“Tôi là nạn nhân trong mối quan hệ này. Cô ấy là người lừa dối và chủ động đòi ly hôn”, Thomas nói với tạp chí In Touch.

Damon Thomas không ngại chỉ trích Kim và gọi vợ cũ là người bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng. “Kim không biết hát, sáng tác hay làm vũ công. Vì vậy cô ấy bất chấp mọi thứ để giữ sức nóng với truyền thông”, Thomas gay gắt nói.