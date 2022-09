Kim Kardashian muốn gia nhập Marvel

Chị cả nhà Kardashian tiết lộ bản thân sẵn sàng tham gia diễn xuất nhiều hơn và cô rất vui nếu có cơ hội xuất hiện trong một bộ phim siêu anh hùng.

Sau Megan Thee Stallion trong She - Hulk, người nổi tiếng tiếp theo tham gia MCU (Vũ trụ điện ảnh Marvel) rất có thể là Kim Kardashian. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Interview, Kardashian đã có những chia sẻ về sự nghiệp của mình. Khi được hỏi rằng liệu Kim có kế hoạch diễn xuất trở lại sau khi thực hiện bộ phim PAW Patrol hay không, cô tiết lộ rằng bản thân sẵn sàng tham gia nhiều vai diễn hơn nữa nếu được trao cơ hội.

"Tôi có đóng phim nữa không ư? Chắc chắn là có nếu điều thú vị đó xảy ra rồi! Có thể là một bộ phim của Marvel chẳng hạn, điều đó thật tuyệt. Tôi không chủ động tìm kiếm, nhưng tôi nghĩ rằng điều gì phải tới rốt cục cũng sẽ tới".

Người hâm mộ hẳn không ngạc nhiên khi chị cả nhà Kardashian sẵn sàng tham gia MCU, đơn giản họ biết cô là một fan trung thành của các bộ phim Marvel.

Khi Spider-Man: No Way Home được phát hành vào năm ngoái, bà mẹ bốn con đã đi xem và đăng tải trên Instagram cá nhân phần kết của bộ phim. Điều này gây ra phản ứng dữ dội vào thời điểm đó vì cô đã vô tình tiết lộ nội dung cho những người chưa kịp xem. Dù vậy, hành động cũng chứng minh Kim thích theo dõi các siêu anh hùng của Marvel.

Kim Kardashian với thay đổi ngoại hình lạ lẫm trong những bức ảnh mới nhất trên tạp chí Interview (7/9).

Fan của cô Kim “siêu vòng ba” hẳn sẽ rất vui khi thấy thần tượng của mình tham gia MCU cũng như xuất hiện trong các dự án khác sau màn trình diễn trên Saturday Night Live gây ấn tượng mạnh mẽ vào năm ngoái.

Một bộ phim của Marvel rõ ràng sẽ khác xa với một bộ phim hài kịch phác thảo, tuy nhiên Kardashian vẫn cho thấy bản thân mình có thể tỏa sáng như thế nào khi được đặt đúng chỗ. Trước đó, cô đã góp mặt trong các tác phẩm tiêu biểu như Disaster Movie, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, và Ocean's 8. Gần đây nhất, cô dẫn chương trình Saturday Night Live và lồng tiếng cho nhân vật Delores trong bộ phim hoạt hình PAW Patrol: The Movie.

Thời điểm hiện tại, Kim là ngôi sao trong The Kardashians của đài Hulu, công chiếu vào năm 2022, cùng với các em gái Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie và người mẹ Kris Jenner. Series này kế thừa loạt phim truyền hình thực tế trước đó của gia đình, Keeping Up with the Kardashians, được phát sóng trên E! trong 20 mùa và được coi là một trong những chương trình thành công nhất mọi thời đại.