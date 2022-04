Kim Kardashian lên tiếng khi bị chê chỉnh ảnh quá đà

Nhiều bức ảnh của Kim Kardashian bị phàn nàn là sản phẩm lỗi của công cụ chỉnh ảnh. Cô đã lên tiếng phản bác điều này.

Theo People, ngày 26/4, Kim Kardashian làm rõ nghi vấn lạm dụng photoshop đến biến dạng cơ thể và cảnh vật xung quanh. Bà mẹ 4 con đăng ảnh mặc trang phục thể thao, tạo dáng khoe đường cong trước hồ bơi, khẳng định không chỉnh ảnh quá đà.

Kim chú thích: "Này các bạn, nghiêm túc đấy. Thật là ngớ ngẩn khi có những người bảo tôi chỉnh ảnh đến mất rốn". Ngôi sao truyền hình thực tế khuyên phụ nữ mặc nội y cạp cao để che khuyết điểm vùng bụng chảy xệ, nếu họ không tự tin với cơ thể mình.

Hình ảnh bị nhận xét là lạm dụng photoshop của Kim Kardashian. Ảnh: @kimkardashian.

Kim đã nhiều lần bị khán giả phàn nàn về điều này, nhưng đây là lần hiếm hoi cô lên tiếng. Trước đó, người dùng mạng xã hội sử dụng hashtag #WheresKimsBellyButton trong các bình luận cho rằng Kim bóp ảnh quá tay.

Hồi tháng 8/2019, Kim bắt tay cùng Kylie Jenner trình làng ba mẫu nước hoa mới. Trong ảnh quảng bá, cặp chị em diện bodysuit bó sát cơ thể, cắt bỏ một bên ống quần. Tuy nhiên, họ đã bị chế giễu vì có tới sáu ngón chân. Dân mạng còn chỉ ra tay trái của tỷ phú 23 tuổi bị méo một cách không thật trong loạt ảnh.

Theo Daily Mail, Kim bị bóc mẽ việc sử dụng công cụ chỉnh sửa để bóp phần eo, hông và đùi thon gọn hơn. Ở nhiều khoảnh khắc chia sẻ trên Instagram, cô đã photoshop đến méo mó chiếc xe hơi trong khung hình.

Không chỉ Kim, Kylie và các thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner cũng hành động tương tự. Ảnh quảng bá cho show Keeping Up With the Kardashians 2019 được xem thảm họa khi Khloe mất hẳn phần thân, bàn chân Kourtney có thêm ngón thứ 6, Kendall Jenner như bị ghép vào một cách vụng về với gương mặt không cảm xúc.

Phát biểu trên Insider, giới chuyên gia cho rằng phụ nữ đang chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp ảo của chị em Kim. Phái đẹp có xu hướng đặt niềm tin mù quáng vào những hình ảnh đã photoshop, hoặc làm đẹp bất chấp dù hiểu tạo hình giống ngôi sao sẽ không phù hợp với mình.