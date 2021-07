Kim Kardashian lặng lẽ ủng hộ chồng cũ

Ngôi sao truyền hình thực tế cùng em gái và bốn con đến sự kiện quảng bá album mới của Kanye West.

Theo Hollywood Life, Kanye West tổ chức sự kiện âm nhạc ở Atlanta nhằm quảng bá album Donda vào tối 22/7. Tuy đang trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn, Kim Kardashian vẫn đến ủng hộ chồng cũ.

Ngôi sao truyền hình thực tế dẫn bốn con gồm North, Saint, Chicago và Psalm đến chung vui cùng bố. Khloe Kardashian cũng đến ủng hộ anh rể cũ.

Trong đêm nhạc, Kanye West đội mũ trùm đầu - phụ kiện được nam ca sĩ yêu thích gần đây. Rapper tỷ phú gây chú ý khi diện khăn trùm đầu đi xem show thời trang, dự sự kiện.

Kim Kardashian cùng em gái, các con đến ủng hộ Kanye West.

Kim Kardashian chọn trang phục bó sát, cùng tông màu với chồng cũ. Theo Daily Mail, bài hát Welcome to My Life trong album mới nói lên nỗi lòng của Kanye West. Nam ca sĩ ví cuộc hôn nhân với Kardashian giống như bị cầm tù.

Trên trang cá nhân, Kim Kardashian chia sẻ video ghi lại cảnh sân vận động nhiều người cổ vũ Kanye West.

Ngày 17/7, Kim và Kanye West tái ngộ. Đây là lần đầu hai ngôi sao gặp gỡ hậu ly hôn. Họ đưa các con đến xem triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở San Francisco. Hai ngôi sao đồng ý bỏ qua chuyện cũ để lo cho các con.

Giữa tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với Andy Cohen, Kim cho rằng cô và Kanye West mãi là gia đình. Cô thấy việc chồng cũ và Irina Shayk đi chơi cùng là điều bình thường.

"Tôi mãi là người hâm mộ lớn nhất của Kanye West. Anh ấy là cha của những đứa con tôi. Chúng tôi mãi là gia đình", Kim khẳng định.