Kim Kardashian lần đầu nói về bạn trai Pete Davidson

Ngôi sao truyền hình thực tế nhắc đến bạn trai mới trong bài phỏng vấn với Variety, đăng ngày 9/3.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Kim Kardashian và các thành viên trong gia đình đề cập đến chương trình thực tế mới mang tên The Kardashians. Series này gồm hai mùa với 40 tập, được giới thiệu là phiên bản nâng cấp của Keeping up with the Kardashians.

Tại cuộc trò chuyện với Variety, Kim Kardashian nhận được câu hỏi liệu Pete Davidson có xuất hiện trong chương trình mới của gia đình. Cô đáp: "Tôi chưa quay hình chung với anh ấy".

Ngôi sao truyền hình thực tế nói thêm: "Tôi không phản đối chuyện ấy. Chỉ là đó không phải những gì anh ấy làm. Nhưng nếu có một sự kiện đang diễn ra và anh ở đó, chắc chắn anh ấy không tránh máy quay. Có thể tôi sẽ quay một cái gì đó thú vị nhưng không phải dành cho mùa này".

Kim Kardashian lần đầu chia sẻ về bạn trai mới. Ảnh: E!, Getty.

Kim Kardashian tiết lộ khi chương trình công chiếu, khán giả sẽ biết rõ hơn về câu chuyện tình cảm của hai người. Cô sẽ bật mí một vài chi tiết như lần gặp mặt, người chủ động theo đuổi.

"Chắc chắn tôi sẽ cởi mở và giải thích rõ" - Kim Kardashian nói.

Cũng trong bài phỏng vấn, Kim Kardashian gián tiếp nhắc đến Kanye West. Cô bày tỏ: "Tôi sẽ không chỉ trích cha của con mình trên chương trình truyền hình. Đó thực sự không phải điều tôi muốn. Tôi tôn trọng những gì bọn trẻ sẽ thấy. Thực tế, chúng tôi vẫn luôn là một gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Ngay cả khi không phải lúc nào cũng như thế, vẫn có rất nhiều khoảnh khắc tích cực".

Đến nay, Kim Kardashian và Kanye West chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Song người đẹp đã được tòa án chấp thuận độc thân vào ngày 2/3.

Trước đó, rapper Kanye West liên tục có động thái làm phiền, quấy rối Kim Kardashian sau chia tay. Anh thậm chí lôi Pete Davidson vào cuộc, miệt thị nam diễn viên thông qua mạng xã hội.

Kim Kardashian từng thể hiện tâm trạng bức xúc: "Tôi tha thiết được ly hôn. Những bài đăng nói về gia đình, sự riêng tư và việc nuôi dạy con không đúng sự thật của Kanye đã gây ra nỗi đau đớn về mặt tinh thần cho tôi".