Kim Kardashian làm hỏng váy của Marilyn Monroe

Chiếc váy của Marilyn Monroe bị giãn và rơi mất các viên pha lê sau khi Kim Kardashian mượn mặc đến Met Gala.

Theo New York Post, bộ váy biểu tượng của Marilyn Monroe đã được trưng bày trở lại trong Bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not (Mỹ). Tuy nhiên, thiết kế trị giá 4,8 triệu USD đã bị hỏng vài chỗ.

The Marilyn Monroe Collection - tài khoản lưu giữ những di sản cá nhân của biểu tượng gợi cảm - đăng ảnh bộ váy trước và sau khi cho Kim Kardashian mượn, cho thấy phần vải đã bị kéo giãn và thiếu các viên pha lê trên thân váy, nhất ở xung quanh phần hở lưng.

Bộ váy của Marilyn Monroe bị hỏng sau lần Kim Kardashian mượn mặc đến Met Gala. Ảnh: Page Six.

Các chuyên gia nghiên cứu về Monroe chỉ trích bà mẹ 4 con làm hư bộ váy đắt đỏ. Không chỉ phá hỏng phom dáng, Kardashian còn bị tố để mồ hôi, nước hoa và lớp trang điểm dính vào váy, gây ra "những vết bẩn và làm hư hại không thể kể xiết".

Page Six dẫn bình luận: "Ngay từ đầu, Kim lẽ ra không nên mặc chiếc váy đó. Khán giả sẽ vui hơn nếu Kim tỏ lòng thành kính với Marilyn bằng cách may chiếc váy tương tự, phù hợp với số đo của cô ấy. Váy của Marilyn là biểu tượng vượt thời gian, nhưng giờ đây nó đã bị hủy hoại".

"Kim đã phá hỏng một tác phẩm nghệ thuật lịch sử", người khác trả lời dưới dòng viết này.

Hiện tại, ngôi sao truyền hình thực tế chưa lên tiếng trước chuyện này.

Kim Kardashian cho biết đã giảm 7 kg để mặc váy của biểu tượng gợi cảm. Ảnh: People.

Trên thảm đỏ Met Gala hồi tháng 5, Kim Kardashian xuất hiện với váy đính sequin lấp lánh từng được minh tinh Marilyn Monroe diện trong sinh nhật lần thứ 45 của cựu Tổng thống John F. Kennedy. Ngay lập tức, giới mộ điệu dấy lên tranh cãi.

Tiến sĩ Justine De Young, giáo sư lịch sử thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang, cho rằng vẻ ngoài của Kardashian là "vô trách nhiệm và không cần thiết".

Trong video do Bảo Tàng Believe It or Not cung cấp, Kardashian đã đấu tranh để có thể mặc được thiết kế kinh điển. Thực tế, dù đã giảm 7 kg, cô vẫn cảm thấy chật khi ướm trang phục lên người. Chiếc phéc mơ tuya không được kéo lên hoàn toàn ở sau lưng. Kardashian phải khoác thêm áo lông để che chi tiết này.