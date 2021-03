Kim Kardashian làm gì để duy trì vòng eo 60 cm?

Vòng eo nhỏ của Kim Kardashian là niềm ao ước của nhiều phụ nữ. Cô đã phải tập luyện rất vất vả để đạt được và duy trì nó.

Ngày 12/3, trên trang cá nhân, Kim Kardashian đăng tải loạt hình ảnh chụp mẫu cho bộ sưu tập nội y mới do chính cô làm chủ. Chiếc quần cạp cao và áo bra-top giúp vợ cũ Kanye West để lộ vòng eo thon thả.

Nhiều người đã bình luận khen ngợi vóc dáng quyến rũ của Kardashian. Đặc biệt, vùng bụng phẳng lì, thắt eo chuẩn mực là điểm gây nhiều ấn tượng nhất.

"Kim có vẻ gầy đi nhiều sau khi ly hôn", "Tôi không tin được người phụ nữ đã có bốn con như Kim lại có thể gợi cảm đến thế"... là một số bình luận đáng chú ý của dân mạng.

Vòng eo siêu nhỏ của Kim Kardashian. Ảnh: The Sun.

Trong cuộc phỏng vấn với Us Hola năm 2020, Kardashian tiết lộ vòng eo cô khoảng 60 cm - một con số không phải quá lý tưởng. Ngôi sao người Mỹ lý giải rằng do vòng hông của cô lớn (98 cm), nên nhìn cảm giác eo bé hơn so với số đo thực.

Kim Kardashian cao 1,59 m, số đo ba vòng là 96 - 60 - 104. Nhìn lại hình ảnh cách đây hơn một thập kỷ, Kardashian chưa đủ hấp dẫn.

Do đó, chị gái Kylie Jenner vướng nghi vấn cắt bỏ xương sườn nhằm đạt được thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát. Song, cô từng phủ nhận chuyện này.

Kim Kardashian đã trải qua quãng thời gian tập luyện khắc nghiệt với huấn luyện viên Melissa Alcantara - người giúp cô lấy lại đường cong sau mỗi lần sinh nở.

Kim Kardashian khoe vòng eo "con kiến" trên thảm đỏ Met Gala. Ảnh: The Sun.

Theo Women's Health, dù bận rộn đến mấy, Kardashian vẫn tập đủ 6 buổi/tuần. Tờ này viết: "Kim luôn dậy sớm, từ trước lúc mặt trời mọc, để tập luyện. Cô ấy không bao giờ bỏ qua các bài tập đốt mỡ, ra nhiều mồ hôi. Kim thích nâng tạ nặng hơn bất kỳ bài tập luyện nào khác".

Mỗi buổi tập của Kardashian kéo dài 60-90 phút. Ngoài đẩy tạ, cô sẽ squat sâu (với thanh tạ trên lưng) và gập bụng "điên cuồng". Đặc biệt, Kardashian không quên đeo latex trong quá trình tập để cố định vùng cơ bụng theo mong muốn.

Bên cạnh tập luyện, Kardashian áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Cô theo đuổi thực đơn đa số là món chay, với rất nhiều rau quả, trái cây, ngũ cốc, sữa hạt và không có thịt đỏ. Chế độ ăn này gọi là Pescatarian.

Thực đơn mỗi ngày của Kardashian không thể thiếu rong biển Ireland. Loại rong biển này có hàm lượng iod tự nhiên cao, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe tinh thần.

Ở dạng bột, rong biển Ireland còn được sử dụng như chất làm đặc trong các món sinh tố. Cô thường dùng nó để làm smoothie sau mỗi buổi tập.