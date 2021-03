Kim Kardashian khóc thừa nhận bản thân thất bại

Kim Kardashian xuất hiện trong tình trạng hỗn loạn ở một cảnh quay của Keeping Up With The Kardashians mùa cuối.

Đoạn trailer mùa cuối của show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians được kênh E! tiết lộ hôm 8/3 đã nhắc tới vụ ly hôn của Kim Kardashian và Kanye West.

Ngồi trong phòng ngủ, Kim "siêu vòng ba" khóc nức nở khi tâm sự với mẹ và các chị em gái. Cô không thể giấu nỗi buồn về cuộc hôn nhân đã rơi vào bế tắc. Kardashian rơi nước mắt thừa nhận: "Tôi là một kẻ thất bại thảm hại".

Khán giả cho rằng đoạn phim được quay lúc rapper người Mỹ và vợ đang mâu thuẫn đỉnh điểm nhưng chưa ký vào đơn ly hôn, bởi vì trên tay Kardashian vẫn còn đeo nhẫn cưới.

Kim Kardashian khóc nức nở khi nói về hôn nhân thất bại. Ảnh: E! News.

Theo E! News, Kanye West đã biết trước hôn nhân của mình sẽ được đề cập trong Keeping Up With the Kardashians nên anh không lấy làm bất ngờ, tuy nhiên vẫn rất khó chịu.

Ngoài vụ ly hôn của Kardashian, đoạn trailer cũng lướt qua cảnh Kendall Jenner bày tỏ mong muốn lập gia đình, sinh nhiều con như chị em. "Tôi cũng muốn có con", chân dài sinh năm 1995 nói trong lúc bế con trai của Malika Haaq.

Trong khi đó, Khloe Kardashian và Tristan Thompson thảo luận về việc có thêm con. Bà Kris Jenner ngồi với Kourtney và hỏi con gái lớn về mối quan hệ với Scott Disick.

Tập đầu tiên của mùa Keeping Up With the Kardashians cuối cùng sẽ lên sóng tối 18/3, hứa hẹn thu hút lượng rating cao vì đây là thời điểm vụ ly hôn của Kardashian - West vẫn gây tò mò cho truyền thông.

Các tập phim được quay từ giữa năm ngoái và hoàn tất vào tháng một năm nay.

Tập cuối cùng của Keeping Up With the Kardashians hứa hẹn có lượng người xem cao. Ảnh: E! News.

Người đại diện xác nhận Kim Kardahian đệ đơn ly dị Kanye West hôm 19/2, song không nói rõ nguyên nhân khiến cả hai đường ai nấy đi.

Theo nguồn tin từ People, việc giọng ca Runaway cương quyết ứng cử tổng thống năm ngoái là giọt nước tràn ly, đẩy những mâu thuẫn và bất hòa của vợ chồng anh đến đỉnh điểm. Do đó, Kardashian đã đề nghị chia tay.