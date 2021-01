Kim Kardashian khóc khi chia tay show truyền hình thực tế

Ngôi sao truyền hình thực tế không nén được xúc động khi chia tay show của gia đình.

Hôm 28/1, Kim Kardashian chia sẻ trailer mùa cuối của show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashian.

"Tôi phải nói lời chia tay mọi người bằng khuôn mặt xấu xí, nhiều nước mắt này. Đây là những hình ảnh trong mùa cuối cùng của chương trình", cô viết.

Trong trailer, bà Kris Jenner - mẹ Kardashian - thông báo tin chương trình truyền hình thực tế mang tên Keeping Up with the Kardashians ngừng phát sóng sau 14 năm.

Kim Kardashian khóc khi chia tay show truyền hình thực tế. Ảnh: Chụp màn hình.



Sau chia sẻ của mẹ ruột, ngôi sao truyền hình thực tế không nén được xúc động. Cô khóc và nói: "Chương trình là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi thành viên của gia đình tôi. Mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng để mọi thứ tốt hơn. Khán giả nhận xét các chị em chúng tôi rất vui vẻ và nhiệt tình trong show này".

"Tôi cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, tôi đang có một hướng đi mới trong hành trình trước mắt. Vì thế, chúng tôi phải tạm gác lại show thực tế chất chứa nhiều kỷ niệm này".

Trong tháng 1, các thành viên trong gia đình Kardashian đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng cho show Keeping Up With The Kardashian.

Trên Twitter, Khloe bày tỏ sự buồn bã khi phải nói lời tạm biệt show thực tế gắn bó với gia đình cô hơn một thập kỷ qua.

"Tôi trải qua rất nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay. Mọi sự thay đổi đều khó khăn nhưng đôi khi cần thiết. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả thành viên trong ê-kíp, khán giả đã luôn đồng hành cùng gia đình tôi", cô bày tỏ.

Keeping Up With The Kardashian ra mắt vào năm 2007. Chương trình truyền hình thực tế nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Cột mốc lượt xem cao nhất là 10,5 triệu khán giả theo dõi đám cưới của Kim và Kris Humphries vào năm 2011.

Show thực tế về gia đình Kardashian dừng phát sóng sau 14 năm.



Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chương trình của nhà Kardashian không còn dẫn đầu các bảng xếp hạng về lượt xem cũng như rating như trước. Thậm chí, The Sun còn chỉ ra lượt xem hiện tại đã giảm 5 lần so với thời hoàng kim.

Trong mùa 18, lượt xem cao nhất chỉ xấp xỉ một triệu. Ngay cả các tập có cảnh đánh nhau nữa chị em Kim và Kourtney cũng không khá khẩm hơn, rơi vào khoảng 871.000 đến 910.000 lượt theo dõi.