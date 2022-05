Kim Kardashian khi không trang điểm

Việc Kim Kardashian đồng ý xuất hiện với gương mặt không trang điểm, ăn mặc xuề xòa trước ống kính là điều hiếm thấy.

Trong tập gần nhất của chương trình The Kardashians của Hulu, ngôi sao truyền hình thực tế hiếm hoi xuất hiện vào buổi sáng cùng gương mặt không son phấn.

Trong lúc dậy sớm chuẩn bị tập thể dục, Kim Kardashian xuất hiện với vẻ ngoài khá đơn giản, hoàn toàn không trang điểm. Do thường xuyên xuất hiện với lớp make up đậm, nhiều người không nhận ra vẻ ngoài nhợt nhạt của ngôi sao truyền hình thực tế.

Lần hiếm hoi Kim Kardashian để mặt mộc.

Theo Daily Mail, từ chương trình cũ Keeping Up with the Kardashians đến show thực tế mới, Kim Kardashian hiếm khi xuất hiện với hình ảnh không trang điểm. Cô cũng ít khi ghi hình vào buổi sáng sớm.

Mùa một của chương trình được ghi hình lúc Kim Kardashian còn chung sống với Kanye West. Hiện tại, họ chia tay và thường xuyên đấu khẩu trên mạng. Hình ảnh nam rapper xuất hiện trong The Kardashians khiến nhiều người hồi tưởng lại giai đoạn hai ngôi sao còn mặn nồng.

Gần đây, Kim Kardashian liên tục vướng vào những thị phi. Ngày 17/5, Independent đưa tin việc Sports Illustrated Swimsuit đưa Kim Kardashian làm gương mặt trang bìa vấp phải sự phản đối của khán giả. Họ cho rằng tạp chí đang quảng bá cho vẻ đẹp phi thực tế.

Nhiều người nói Kardashian thường xuyên lạm dụng phần mềm chỉnh ảnh, sau đó cho rằng mình đẹp tự nhiên. Hơn nữa, ngôi sao truyền hình thực tế lệch chuẩn so với tiêu chuẩn mà Sports Illustrated Swimsuit tuyên bố trước đó - chỉ tập trung vào người mẫu thực thụ.

Kanye West xuất hiện trong chương trình The Kardashians.

Sau khi bị chỉ trích, Kim nói cô không quan tâm những gì đang diễn ra, đồng thời chia sẻ lại bức ảnh trang bìa, gọi đó là niềm vinh dự. "Thật dễ dàng để nói rằng hãy phớt lờ những lời chỉ trích", cô viết trên trang cá nhân.

Trước đó, Kim liên tục nhận chỉ trích khi dùng quyền lực mượn chiếc váy mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe để mặc đến sự kiện Met Gala. Ngay cả người phác thảo mẫu váy từ năm 1962 cũng không hài lòng.

"Tôi nghĩ đó là sai lầm lớn. Marilyn là một nữ thần. Và chiếc váy được thiết kế riêng cho cô ấy. Không ai có được những bức ảnh đẹp như Marilyn. Không một ai nên mặc chiếc váy đó", nhà thiết kế Bob Mackie nói.

Theo Just Jared, Kim chỉ mặc váy thật của Marilyn Monroe khoảng vài phút trên thảm đỏ để chụp hình. Sau đó, nhân viên của bảo tàng Ripley’s Believe It or Not nhanh chóng thu lại. Tại buổi tiệc tối hậu sự kiện, Kim mặc phiên bản nhái có kiểu dáng và màu sắc tương tự bản chính.