Kim Kardashian hủy theo dõi Miley Cyrus sau đêm nhạc

Trò đùa cợt nhạy cảm của Miley Cyrus được cho là nguyên nhân khiến cô bị Kim Kardashian hủy theo dõi.

Theo Hollywood Life, Kim Kardashian đã hủy theo dõi Miley Cyrus trên mạng xã hội sau show nhạc đêm Giao thừa ở Miami (Mỹ) do ca sĩ Wrecking ball và Pete Davidson chủ trì. Nguồn tin cho rằng Kardashian khó chịu khi Cyrus quấn quýt bạn trai mình.

Pete Davidson và Miley Cyrus trong show nhạc đêm Giao thừa. Ảnh: @Mileycyrus.

"Nguồn năng lượng khủng khiếp", Cyrus chú thích trong ảnh ôm Davidson. Nữ ca sĩ còn đùa cợt những câu nhạy cảm về đàn ông với ngôi sao Saturday Night Live. Đây được cho là nguyên nhân khiến Kardashian không hài lòng.

Trên tài khoản Instagram, Cyrus đăng nhiều ảnh chụp với Davidson trong buổi quảng bá show nhạc. Những khoảnh khắc tập luyện vui vẻ trong hậu trường cũng được chia sẻ.

"Nữ ca sĩ đã hát chung Pete với bản cover It Should Have Been Me của Yvonne Fair trong lần xuất hiện cùng nhau ở The Tonight Show, trước khi chương trình đặc biệt diễn ra", nguồn tin nói.

Daily Mail cho biết Cyrus vẫn giữ nút "follow" Kardashian. Cô không đưa ra bình luận liên quan đến vụ việc. Trong quá khứ, Cyrus và Kardashian không phải bạn thân nhưng luôn duy trì quan hệ đồng nghiệp. Cả hai vẫn chào hỏi, chụp ảnh chung ở sự kiện.

Theo Hollywood Life, Kardashian và Davidson đang nghiêm túc tìm hiểu sau khi ngôi sao truyền hình thực tế chấm dứt tình cảm với Kanye West. Bộ đôi vừa đến Bahamas du lịch, sau đó lên chuyên cơ riêng tới địa điểm nghỉ dưỡng lãng mạn.

“Ngay cả khi ở xa nhau, Kim và Pete vẫn giữ liên lạc. Họ đang hiểu nhau hơn và ngày càng hòa hợp. Kim thích tính cách của Pete. Anh ấy hài hước và làm Kim hạnh phúc. Họ đang hẹn hò và tận hưởng điều đó. Kim cũng thích những lời khen từ Pete", tờ People viết.

Pete Davidson chụp ảnh cùng mẹ con Kim Kardashian. Ảnh: Page Six.

Davidson nổi tiếng với tình trường yêu toàn mỹ nhân. Trước Kardashian, anh hẹn hò Kate Beckinsale, ngôi sao Bridgerton Phoebe Dynevor, Ariana Grande, Kaia Gerber.