Kim Kardashian hối hận vì dưỡng da mặt bằng máu

Ngôi sao giải trí 40 tuổi từng khiến việc dưỡng da bằng máu trở thành trào lưu.

Dưỡng da bằng máu (hay Vampire Facial) là một trong những phương pháp làm đẹp độc đáo và gây tranh cãi. Bên cạnh ý kiến đồng tình với kiểu dưỡng da này, không ít người lại cho rằng việc lấy máu để làm đẹp là quá đà.

Nó được biết đến nhiều hơn khi Kim Kardashian chia sẻ mình đang dưỡng da theo cách này trong show truyền hình Keeping Up with the Kardashians.

Theo Independent, dưỡng da bằng máu hiện bị giám sát chặt chẽ hơn sau vụ 2 khách hàng sử dụng dịch vụ này ở New Mexico (Mỹ) dương tính với HIV. Điều này sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm cho những người khác.

Kim Kardashian khẳng định sẽ không dưỡng da bằng máu nữa. Ảnh: Time Magazine.

Sau đó, Kim Kardashian cũng thừa nhận cô cảm thấy hối hận khi làm đẹp bằng phương pháp này. Cô mô tả nó rất thô bạo và gây đau đớn.

"Trước khi làm, tôi phát hiện mình mang thai. Vì thế, tôi không thể sử dụng kem gây tê hay thuốc giảm đau", ngôi sao người Mỹ viết.

Tiến sĩ Darren McKeown cho biết Vampire Facial là phương pháp gây tranh cãi trong giới làm đẹp.

"Người thực hiện lấy máu từ bệnh nhân. Sau đó, máu được xử lý trong máy ly tâm để chiết xuất ra huyết tương có chứa tiểu cầu và các yếu tố tăng trưởng. Họ dùng thứ này tiêm lại vào mặt", tiến sĩ McKeown nói với Independent.

Phương pháp này sẽ giúp trẻ hóa làn da. Dù vài nghiên cứu cho rằng nó thực sự có tác dụng, một số khác lại phủ nhận hiệu quả ấy.

Kể từ khi Kim đăng tải hình ảnh cô thực hiện phương pháp dưỡng da này, nhiều người bắt đầu quan tâm và muốn thử nó hơn. Các phòng khám cung cấp dịch vụ trên cũng trở nên đắt khách.

"Sau khi được tư vấn kỹ càng, đa số bệnh nhân đều từ bỏ ý định dưỡng da bằng máu", vị tiến sĩ chia sẻ thêm.

Phương pháp này được sử dụng để chăm sóc da mặt và cả sau phẫu thuật để tăng tốc độ lành vết thương.

Cuối cùng, dù cách làm đẹp bằng máu có đem lại tác dụng hay không, bạn vẫn có nhiều sự lựa chọn khác an toàn, đơn giản hơn.