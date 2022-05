Kim Kardashian giảm 7 kg để mặc vừa váy triệu USD của Marilyn Monroe

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian hóa thân thành minh tinh Marilyn Monroe trên thảm đỏ Met Gala 2022.

Sáng 3/5 (giờ Việt Nam), đại tiệc thời trang Met Gala diễn ra ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của thành phố New York, Mỹ. Sự kiện mang chủ đề "Gilded Glamour" (tạm dịch: Hào quang mạ vàng), nhằm tôn vinh vẻ đẹp của sự hào nhoáng, xa xỉ và hưng thịnh của nền thời trang Mỹ.

Kim Kardashian xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn trai Pete Davidson. Đáng chú ý, ngôi sao truyền hình thực tế mặc một trong những chiếc váy biểu tượng của minh tinh Marilyn Monroe. Theo People, đây là bộ đầm Marilyn Monroe từng mặc ở sự kiện hát mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ Kennedy vào năm 1962.

Kim Kardashian mặc váy của minh tinh Marilyn Monroe. Ảnh: Getty.

Bảo tàng Ripley's Believe It or Not! đã mua chiếc váy này trong phiên đấu giá vào cuối năm 2016 với giá 4,81 triệu USD .

Kim Kardashian xác nhận trên Vogue cô mượn chiếc váy 60 năm tuổi từ bảo tàng. Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô không mặc vừa trong lần thử đầu tiên. Cô quyết tâm giảm cân trong ba tuần.

"Tôi đã mặc thử và không vừa. Tôi nói với họ rằng 'cho tôi ba tuần'. Tôi phải giảm 16 pounds (khoảng hơn 7 kg). Đó thực sự là thử thách đấy. Tôi không ăn carb và đường", Kim chia sẻ tại sự kiện.

Kim Kardashian kết hợp bộ đầm Marilyn Monroe cùng mẫu áo choàng lông màu trắng, trang sức kim cương, màu tóc bạch kim. Trang People miêu tả Kim bước từng bước đi nhỏ trên thảm đỏ và Pete Davidson luôn nắm tay cô.

Kim Kardashian sánh bước bạn trai Pete Davidson trên thảm đỏ. Ảnh: Getty.

Met Gala 2022 quy tụ gần như đầy đủ các thành viên của đại gia đình Kardashian. Ngoài Kim, Kris Jenner, Kylie, Kendall, Khloé, Kourtney đều có mặt. Kourtney Kardashian lần đầu dự tiệc thời trang cùng bạn trai Travis Barker.

Truyền thông quốc tế nhận xét gia đình Kardashian "thống trị" thảm đỏ Met Gala. Tuy nhiên, có vẻ như trang phục của Kendall Jenner hay Kylie Jenner không tạo được hiệu ứng mạnh bằng những mùa trước.