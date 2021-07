Kim Kardashian gặp mặt Kanye West sau ly hôn

Bà chủ hãng làm đẹp tỷ USD và chồng cũ cư xử lịch sự với nhau trong buổi gặp mặt sau ly hôn.

Ngày 19/7, E! News đưa tin Kim Kardashian và Kanye West đã dẫn 4 con đến tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở San Francisco, Mỹ. Tin tức được tiết lộ bởi người của bảo tàng.

Lần đầu gặp lại vợ cũ và lũ trẻ sau ly hôn, tâm trạng của nam rapper gây tò mò. Anh được cho là tỏ ra thoải mái, phấn khích khi tương tác với Kardashian.

"Họ dường như hòa hợp với nhau. Kim và Kanye ở đó vì North, Saint, Chicago và Psalm. Bảo tàng được xem như không gian lý tưởng cho cuộc gặp gỡ gia đình. Họ cư xử lịch sự và đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở nơi này", nguồn tin nói.

Nguồn tin nói Kim Kardashian và Kanye West đã gặp nhau sau ly hôn. Ảnh: Harper's Bazaar.

Thế nhưng theo Daily Mail, ông chủ hãng giày Yeezy đã có động thái tiêu cực về vợ cũ sau buổi gặp khi anh ra mắt Welcome to my Life - ca khúc mới đề cập hôn nhân tan vỡ, việc bị chỉ trích trên Twitter, cũng như thất bại từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của West.

Phần lời Welcome to my Life có đoạn nhắc tới ngôi nhà chung của West và Kardashian ở Calabasas. Anh ví ngôi nhà như ngục tù và rap: "Hãy nói với những kẻ ám sát rằng tôi đã trốn thoát khỏi Calabasas".

Tờ The Sun cho hay: "Đó là bài hát sâu lắng và buồn bã của Kanye. Anh ấy suy ngẫm về cuộc hôn nhân với Kim, và nhắc về lũ trẻ. Sau khi phát hành ca khúc, anh ấy đã im lặng trong 2 phúc và khóc".

Rapper người Mỹ miêu tả ngôi nhà từng chung sống với Kardashian như "ngục tù" trong bài hát mới. Ảnh: SCMP.

Kim Kardashian và Kanye West ly hôn sau 7 năm chung sống hồi đầu năm, sau giai đoạn khó khăn chứng kiến ​​nam rapper vật lộn với sức khỏe tâm thần.

Trở về cuộc sống độc thân, Kardashian tập trung nuôi dạy các con và điều hành công ty làm đẹp hàng tỷ USD. Trong khi West cũng trở lại với con đường âm nhạc.

Giọng ca sinh năm 1977 được cho là có khoảng thời gian vui vẻ với siêu mẫu Irina Shayk - bạn gái cũ của Bradley Cooper. Họ bị paparazzi tóm được ảnh hẹn hò ở châu Âu, song cả hai không lên tiếng về chuyện này.