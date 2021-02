Kim Kardashian được mời gia nhập Spice Girls

Kim Kardashian vừa nhận được lời mời tham gia nhóm nhạc nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Spice Girls.

Ngày 2/2, truyền thông Anh đưa tin ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian nhận được lời mời gia nhập nhóm nhạc Spice Girls nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm. Lời mời này đến từ Emma Bunton - thành viên Spice Girls có biệt danh "Baby Spice".

Trong buổi phỏng vấn với Heart FM, Emma Bunton ngỏ lời mời Kim Kardashian tham gia Spice Girls. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nói thêm nếu nhận lời góp mặt, Kim không thể thay thế vị trí của cô - "Baby Spice" của nhóm.

Emma Bunton mời Kim Kardashian tham gia Spice Girls.

"Tôi chắc chắn những thành viên còn lại đều chào đón Kim nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm. Tuy nhiên, tôi nghĩ không thể có tới hai Baby Spices trong nhóm được", nữ ca sĩ nói.

Kể từ sau chuyến lưu diễn ở Anh năm 2019, khán giả trông đợi sự tái hợp của Spice Girls. Những thành viên nổi bật như Emma Bunton, ​​Mel B, Mel C và Geri Horner cho biết họ luôn sẵn sàng biểu diễn để làm hài lòng người hâm mộ.

Theo dự đoán của khán giả, do Victoria Beckham vắng mặt ở chuyến lưu diễn trước, vị trí này đang được nhắm tới Kim Kardashian. Ngoài ra, người hâm mộ nhận định khi còn hoạt động, Victoria Beckham là người hát ít nhất nhóm. Vì vậy, vị trí này hoàn toàn có thể thay thế bởi Kim Kardashian - người đã có hiểu biết về âm nhạc - sau nhiều năm chung sống với chồng là rapper nổi tiếng.

Trước đó, năm 2011, Kim Kardashian từng ra mắt ca khúc Jam (Turn It Up). Tuy nhiên, bài hát này không gặt hái được thành công và bị đánh giá là sản phẩm thiếu sáng tạo.

Mới đây, Kim Kardashian khóc khi phải nói lời chia tay show truyền hình thực tế gắn liền với tên tuổi - Keeping Up With The Kardashian.

"Chương trình là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi thành viên của gia đình tôi. Mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng để mọi thứ tốt hơn. Khán giả nhận xét các chị em chúng tôi rất vui vẻ và nhiệt tình trong show này. Tuy nhiên, tôi đang có một hướng đi mới trong hành trình trước mắt. Vì thế, chúng tôi phải tạm gác lại show thực tế chất chứa nhiều kỷ niệm này", cô nói.

Keeping Up With The Kardashian ra mắt vào năm 2007. Chương trình truyền hình thực tế nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chương trình của nhà Kardashian không còn dẫn đầu các bảng xếp hạng về lượt xem cũng như rating như trước.