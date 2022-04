Kim Kardashian đổi cách ăn mặc khi yêu Pete Davidson

Từ những bộ đồ bó sát một màu, ngôi sao truyền hình chuyển sang phong cách thoải mái hơn khi bên cạnh người mới.

“Kể từ khi hẹn hò với Pete Davidson, cô ấy bước vào giai đoạn phong cách mới. Đi bên cạnh người đàn ông thường gắn liền với quần thể thao và áo hoodie, Kim bắt đầu thử nghiệm đa dạng style, vui tươi và thậm chí giản dị hơn. Lối sống tự do của Pete có thể đã len ​​lỏi vào thế giới của Kim”, Vogue nhận định về sự thay đổi của Kim Kardashian thời gian gần đây.

Kim hiện không còn gắn mình trong vòng quay của các bộ đồ thể thao bằng vải thun Juicy Couture, váy đơn sắc bó sát gợi nhớ đến khoảng thời gian góp mặt trong Keeping Up With the Kardashian.

Kim đang thử style phóng khoáng, đồng điệu với Pete. Ảnh: Backgrid.

Đi ăn tối cùng người yêu, Kim chọn diện tuxedo, thể hiện vẻ phóng khoáng trong chiếc quần denim rộng và cài cúc. Trong khi đó, Pete mặc chiếc áo hoodie màu xanh lam của Uncle Paulie, quần jeans và đôi Converse.

Đặc biệt, ngôi sao truyền hình đã từ bỏ giày Yeezy quen thuộc để thay thế bằng đôi Vans năng động hơn. Hãng giày này được Pete ưa chuộng.

Lâu nay, Pete Davidson nổi tiếng là diễn viên hài có phong cách thoải mái. Công chúng thường thấy anh trong những bộ quần áo rộng. Xuất hiện trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, anh mặc chiếc áo phông in hình mèo của The Vampire's Wife và quần jeans in hoa.

Kim Kardashian cũng bị ảnh hưởng phần nào khi cô thử sức với những trang phục in ấn thay vì vẻ ngoài đơn sắc thường thấy. Hồi tháng 3, cô đến buổi trình diễn Thu Đông 2022 của Balenciaga trong bộ đồ bó sát được quấn băng keo màu vàng. Tuần trước, cô dạo phố trong chiếc áo cổ lọ in hình ngọn lửa cùng túi Balenciaga lông và kính râm.

Trong vài tháng yêu Pete, Kim đổi từ tủ đồ đơn sắc sang có bản in nổi bật hơn. Ảnh: Backgrid.

Biên tập viên phong cách Liana Satenstein cho rằng quần áo có mối quan hệ mật thiết, thể hiện tình trạng mối quan hệ của một cặp sao. Bất kể sở thích cá nhân, các bộ đôi thường chịu ảnh hưởng về phong cách lẫn nhau. Kanye West đã có ảnh hưởng lớn đến phong cách của Kim. Hiện tại, họ không còn bên nhau và cô bị ảnh hưởng từ người mới.

David và Victoria Beckham cũng từng nổi tiếng với những bộ đồ da đồng điệu vào đầu những năm 2000. Trong khi đó, Brad Pitt và Gwyneth Paltrow tham dự buổi ra mắt trên thảm đỏ với kiểu cắt tóc giống nhau. Em gái của Kim - Kourtney - gần đây cũng áp dụng phong cách bắt nguồn từ punk của Travis Barker cho những chuyến đi chơi và kể cả trên thảm đỏ.