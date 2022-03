Kim Kardashian đã độc thân

Kim Kardashian đã có thể bỏ họ West ra khỏi tên mình. Cô được chấp thuận độc thân sau 8 năm là vợ rapper tỷ phú.

Rolling Stone đưa tin vào ngày 2/3 (giờ Mỹ), thẩm phán ở Los Angeles chấp thuận yêu cầu trở lại tình trạng độc thân của Kim Kardashian, dù cô chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Kanye West.

Bà mẹ 4 con dự phiên điều trần thông qua cuộc gọi video. West vắng mặt nhưng luật sư của anh tham gia và không phản đối Kardashian khôi phục tên thời con gái.

Theo TMZ, phía rapper tỷ phú nêu ra 3 điều kiện đối với tình trạng độc thân của Kim Kardashian. Điều đầu tiên - số tiền chung sẽ được chia cho người còn lại trước khi có phán quyết cuối cùng về tài sản nếu một trong hai bên chết - đã được thẩm phán đồng ý.

Tuy nhiên, tòa từ chối hai yêu cầu còn lại của West - rằng Kardashian sẽ không thể chuyển bất kỳ tài sản nào mà cô có trong quỹ tín thác, và nếu Kardashian tái hôn, cô sẽ phải từ bỏ "đặc quyền hôn nhân".

Kim Kardashian và chồng cũ thời còn sánh đôi trên thảm đỏ Met Gala. Ảnh: Glamour.

Trước một ngày diễn ra phiên điều trần, giọng ca Donda đã sa thải luật sư Chris Melcher vì không còn chung quan điểm, thay bằng Samantha Spector - luật sư nổi tiếng từng đại diện cho Amber Heard trong vụ ly hôn với Johnny Depp. Dù có 20 năm kinh nghiệm, Spector vẫn không giúp thân chủ đạt được mong muốn.

Kim Kardashian đệ đơn ly hôn vào tháng 2/2021, đơn xin trở lại tình trạng độc thân được cô gửi đi 10 tháng sau đó, dù trên giấy tờ, cô và West vẫn chưa hết ràng buộc nhau.

Insider đưa tin luật sư của West liên tục yêu cầu bác đơn của vợ cũ. Song song đó, anh có những động thái làm phiền, quấy rối và thậm chí thao túng tinh thần Kardashian - theo nhận định của Aisha K Gill - giáo sư tội phạm học tại Đại học Roehampton.

Kim Kardashian cho biết cô chỉ muốn ly hôn với Kanye West càng sớm càng tốt. Ảnh: Daily Mail.

Đến ngày 24/2, ngôi sao truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians lên tiếng một lần duy nhất về mối quan hệ với Kanye West. Cô khẳng định: "Tôi tha thiết được ly hôn. Những bài đăng nói về gia đình, sự riêng tư và việc nuôi dạy con không đúng sự thật của Kanye đã gây ra nỗi đau đớn về mặt tinh thần cho tôi".