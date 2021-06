Kim Kardashian có tủ lưu trữ quần áo từ 10 năm trước

Người đẹp chia sẻ hình ảnh tủ quần áo đặc biệt ở tập mới nhất trong series "Keeping Up with the Kardashians".

Theo People, Kim Kardashian mới đây chia sẻ sở thích cất giữ tất cả trang phục từng mặc vào những dịp đặc biệt từ 10 năm trước. Trong tập mới nhất của series Keeping Up with the Kardashians, người đẹp dẫn dắt người xem vào khu vực đặc biệt trong ngôi nhà - nơi cất giữ nhiều kỷ niệm từ khi cô chưa nổi tiếng đến bây giờ. Chị gái Kendall Jenner cất giữ trang phục một cách cẩn thận, ngăn nắp trên những chiếc móc treo đồ, sắp xếp riêng biệt theo từng thương hiệu. Không gian lưu trữ quần áo của Kim Kardashian. Ảnh: Keeping Up with the Kardashians. Những thiết kế được bao phủ bên ngoài bởi chiếc túi nhựa bảo vệ và dán phía trên hình ảnh sự kiện mà Kim Kardashian từng tham dự, ghi chú rõ ràng thời gian và trang phục của thương hiệu. Trong tủ đồ có những tác phẩm được làm riêng cho người đẹp từ hơn 10 năm trước như váy họa tiết houndstooth của Balmain hay thiết kế in hoa từ thương hiệu Givenchy... Ngoài loạt trang phục có kỷ niệm đáng nhớ, Kim Kardashian cũng dành khoảng không gian nhỏ với những chiếc hộp chứa đựng các tạp chí mà cô từng chụp với vai trò gương mặt trang bìa và dự án từng hợp tác cùng nhiều ngôi sao quốc tế. "Tôi đã lưu giữ mọi thứ liên quan đến mình. Tôi muốn nhìn lại bản thân và sự thay đổi qua từng năm. Tôi yêu không gian này, bởi nó giúp tôi đi ngược dòng ký ức trong cuộc đời của một người phụ nữ nhà Kardashian. Tất cả đều rất đặc biệt", chị gái Kendall chia sẻ trong video. Không chỉ thế, Kim còn nói về việc Kanye West thường xuyên dọn dẹp tủ quần áo để vứt bỏ những món đồ không cần thiết nhưng cô đã bí mật cất giữ riêng để dành cho các con của mình khi chúng lớn. Các thiết kế được sắp xếp gọn gàng, phân chia theo từng thương hiệu. Ảnh: Keeping Up with the Kardashians. Không chỉ cất giữ đồ từng mặc tại các sự kiện đặc biệt, Kim Kardashian còn yêu thích diện trang phục theo xu hướng những năm 1990. Cô là fan trung thành của các thiết kế trên sàn diễn từ 20 năm trước. Người đẹp thường tìm mua những món đồ này với giá cao và điều chỉnh để phù hợp với vóc dáng. Kim từng thử mẫu váy gợi cảm cùng đường xẻ ngực sâu tông màu tím đậm, chất liệu sequin nằm trong kho lưu trữ của hãng. Cô không mặc vừa mẫu váy của nhà mốt Italy chỉ vì phom dáng và đường chiết eo quá nhỏ, khiến cô cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển. Kim quyết định lựa chọn kiểu dáng váy ôm của Versace vì niềm đam mê trang phục vintage những năm 1990. Không chỉ thế, phom dáng váy cổ điển cùng đường may kỹ lưỡng còn giúp cô tôn lên vóc dáng đồng hồ cát và khoe khéo vòng một. "Quần áo của những thập niên trước có kích thước nhỏ hơn nhiều so với thị hiếu ngày nay. Sự vừa vặn sẽ là vấn đề lớn nếu bạn không có vóc dáng chuẩn tỷ lệ vàng như siêu mẫu Naomi Campbell, Cindy Crawford hay Kate Moss. Kích cỡ là điều khó khăn nhất đối với trang phục được lưu trữ", nhà nghiên cứu đồ vintage - Katy Rodriguez - chia sẻ với tờ Page Six. Kim Kardashian có sở thích mặc đồ hiệu được sản xuất từ nhiều năm trước. Trong hình, cô diện corset của Dolce&Gabbana có giá 6.349 USD . Ảnh: Hollywood Life. Đằng sau những bộ cánh thời trang độc đáo trong phim 'Cruella' Bộ phim "Cruella" mang đến cho người xem góc nhìn thời trang cao cấp của nhân vật phản diện. Giới trẻ chạy theo mốt mặc đồ len ngày hè Một trong những cách diện đồ len để tránh sự nhàm chán chính là phối matchy-matchy giữa quần và áo.