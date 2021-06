Kim Kardashian có tất cả nhưng cô đơn bên Kanye West

Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô luôn níu giữ hạnh phúc gia đình nhưng Kanye West lại ngày càng xa cách.

Ngày 11/6, theo Independent, Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) phát sóng tập cuối. Trong chương trình, Kim nói cô luôn cô đơn trong mối quan hệ với Kanye West.

Khi tâm sự với Kris Jenner, Kim Kardashian cho biết cô thất vọng khi chồng để mẹ con cô sống ở biệt thự Los Angeles, sau đó chuyển đến Wyoming.

"Trước đây con không nghĩ mình cô đơn. Con tưởng rằng mình sẽ ổn khi sống cùng các con, mặc cho anh ấy đi hết nơi này đến nơi khác. Khi bước sang tuổi 40, con nhận ra mình không thể chấp nhận người chồng như vậy", Kim tâm sự với mẹ.

Kim Kardashian khóc khi nói về lý do ly hôn.

"Con làm việc hết mình và có được mọi thứ trong cuộc sống. Cuối cùng, con đạt được thành quả gấp 10 lần người khác. Nhưng cuối cùng không ai chia sẻ với con điều đó", cô nói với mẹ.

Kim Kardashian thừa nhận cô ghen tỵ với em gái Khloe. Họ cùng nhau làm những thứ nhỏ nhặt như xem phim, tập thể dục. "Con biết ơn những thứ xa hoa mình có được, nhưng giờ đây con chỉ muốn tận hưởng điều nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa lớn", Kim bộc bạch.

Trong tập trước đó, Kim cho rằng cô không còn là người vợ lý tưởng của West. "Chị chỉ muốn được hạnh phúc. Chị không thể đi khắp nơi cùng anh ấy", Kim nói với Khloe trong nước mắt.

Kim Kardashian đệ đơn ly hôn Kanye West hồi tháng 2. Hai tháng sau, nam rapper đồng ý ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm.

Hiện, Kim độc thân. Kanye West được cho là đang hẹn hò Irina Shayk - siêu mẫu Nga từng sống cùng Ronaldo và Bradley Cooper.