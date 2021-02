Kim Kardashian chưa vội ly hôn Kanye West

Cặp sao Hollywood không vội hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng đối với Kim Kardashian, cô đã không còn là vợ của Kanye West.

Theo E!News, Kim Kardashian và Kanye West không sinh hoạt chung từ năm ngoái. Rapper 44 tuổi gần đây còn dọn đồ đạc, trong đó có 500 đôi giày thể thao, ra khỏi căn hộ từng sống chung với vợ tại Calabasas (California, Mỹ).

Nguồn tin cho biết dù hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ, ngôi sao truyền hình thực tế vẫn quan tâm chuyện West chăm sóc 4 con như thế nào.

"Kanye West muốn làm một người bố vĩ đại trong cuộc sống các con, và Kim sẽ không bao giờ nản lòng về điều đó. Kanye tuy không còn ở cùng gia đình, anh ấy vẫn được trông thấy gặp gỡ bọn trẻ tại nơi khác", nguồn tin kể.

Hôn nhân của Kim Kardashian và Kanye West trên bờ vực sụp đổ. Ảnh: Daily Mail.

Hiện tại, Kardashian tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh, giải quyết khâu hậu kỳ trước khi show Keeping Up with the Kardashians khép lại. Cô không liên lạc với West và cảm thấy như "bản thân đã thực sự ly hôn".

"Cả hai quá bế tắc trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, không ai có động thái thúc đẩy hoàn tất các thủ tục ly hôn để chính thức chia tay nhau. Họ không vội vàng làm chuyện đó", E!News thông tin.

Cũng theo tờ này, Kanye West tỏ ra không vui vì vụ ly hôn giữa anh và Kardashian sẽ được đề cập trong mùa cuối của show Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian kết hôn với Kanye West tới nay đã 7 năm. Họ có 4 con chung, cuộc sống của gia đình cặp sao Hollywood tưởng chừng rất hạnh phúc và hào nhoáng cho tới khi xảy ra mâu thuẫn.

Kim Kardashian cảm thấy rằng mình đã thực sự ly hôn Kanye West dù cả hai chưa hoàn tất thủ tục. Ảnh: Vogue.

Vào năm ngoái, khi dịch bệnh bùng phát, vợ chồng Kardashian bắt đầu lục đục vì thường xuyên gặp mặt nhau tại nhà trong thời kỳ giãn cách xã hội. Nhiều nguồn tin cho hay Kanye West và vợ đã sống mỗi người một góc biệt thự. Tới khi nam rapper tuyên bố chạy đua chức vụ tổng thống Mỹ, xung đột giữa họ càng lớn hơn.

Theo TMZ, Kardashian và West đã tìm đến dịch vụ tư vấn hôn nhân nhiều lần để cứu vãn cuộc sống vợ chồng nhưng không mang lại kết quả khả quan.