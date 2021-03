Kim Kardashian chơi chiêu với Kanye West?

Rapper người Mỹ cho rằng Kim Kardashian đang chơi chiêu trong cuộc hôn nhân giữa hai người nên anh sẽ không ký vào đơn ly dị.

Ngày 22/3, The Sun cho biết Kanye West vẫn chưa nộp giấy tờ và làm thủ tục cần thiết để ly hôn Kim Kardashian. Nguồn tin cho rằng anh không tin Kardashian, và nghĩ vợ cũ "thiếu nghiêm túc về quyết định gây chia rẽ".

"Kanye chưa phản hồi đơn do anh hiểu rõ Kim là người thế nào. Kim chắc chắn không muốn chia tay. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy ổn trước động thái của vợ và bỏ qua mọi lời thúc giục từ phía Kim. Gia đình Kim đang choáng váng bởi Kanye vẫn kiên quyết đứng im tại chỗ", nguồn tin cho hay.

Kanye West chưa phản hồi đơn ly hôn của Kim Kardashian. Ảnh: Global News.

Theo người thân cận, West xem cuộc hôn nhân như ván cờ, và Kardashian đang đi những nước cờ với hàm ý nhất định, nhằm buộc anh phải thay đổi bản thân để hòa hợp với gia đình. Tuy nhiên, rapper vẫn giữ vững lập trường và hoàn toàn im ắng trước Kardashian.

"Việc nộp đơn ra tòa rất khó khăn với Kim. Cô tin hành động của mình sẽ khiến Kanye suy nghĩ lại. Nhưng thật không may, điều đó đã không xảy ra", The Sun viết.

Kim Kardahian đệ đơn ly dị Kanye West ngày 19/2, nhưng không nêu rõ nguyên nhân chia tay. People tiết lộ việc giọng ca Runaway ứng cử tổng thống Mỹ năm ngoái là giọt nước tràn ly, đẩy những mâu thuẫn và bất hòa giữa vợ chồng anh lên đỉnh điểm. Do đó, Kardashian đã đề nghị chia tay.

Kardashian và chồng cũ đều đã tháo nhẫn cưới. Rapper người Mỹ cũng đã dọn đồ ra khỏi nhà, nhường lại biệt thự trị giá 60 triệu USD cho Kardashian và bốn người con.

Kim Kardashian khóc khi thừa nhận bản thân là một kẻ thất bại. Ảnh: E! News.

Vào mùa cuối cùng của show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, những tình tiết xoay quay vụ Kim muốn ly hôn sẽ được lên sóng.

Trong trailer giới thiệu, ngôi sao siêu vòng ba đã khóc nức nở khi tâm sự với mẹ và các chị em gái. Cô không thể giấu giếm nỗi buồn về cuộc hôn nhân đã rơi vào bế tắc. Kardashian rơi nước mắt thừa nhận: "Tôi là một kẻ thất bại thảm hại".

Theo E! News, Kanye West đã biết trước hôn nhân của mình sẽ được đề cập trong Keeping Up with the Kardashians nên anh không lấy làm bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.