Kim Kardashian bị chỉ trích làm hỏng váy triệu USD của Marilyn Monroe

Dù giảm 7 kg, Kim không thể kéo khóa lưng chiếc váy Marilyn Monroe từng mặc. Các chuyên gia cho rằng việc này có thể làm hỏng thiết kế trị giá 4,8 triệu USD của biểu tượng gợi cảm.

Theo People, các chuyên gia đang có ý kiến trái chiều về việc Kim Kardashian diện váy của Marilyn Monroe đến sự kiện Met Gala 2022. Đây là bộ trang phục biểu tượng gợi cảm diện đến dự sinh nhật cựu Tổng thống John F. Kennedy năm 1962 và hiện được trưng bày tại bảo tàng Ripley's Believe It or Not!, Orlando, Florida, Mỹ.

Tiến sĩ Justine De Young, giáo sư lịch sử thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang, nói với People rằng rằng vẻ ngoài của Kardashian là "vô trách nhiệm và không cần thiết".

"Cô ấy chỉ là bản sao thiếu hoàn chỉnh. Một phần mang tính biểu tượng của lịch sử Mỹ có nguy cơ bị hư hại nặng chỉ để Kim Kardashian chụp ảnh và thể hiện cái tôi", Tiến sĩ Young nói.

Kim Kardashian mượn chiếc váy mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe tại bảo tàng. Ảnh: People.

Tiến sĩ cũng cho rằng việc Kim giảm 7 kg trong ba tuần để mặc vừa chiếc váy không còn hợp thời. "Ăn kiêng để mặc vừa một bộ quần áo chỉ lý tưởng với những năm 1960".

Trong khi đó, Scott Fortner, nhà sưu tập kiêm chuyên gia về Marilyn Monroe, cho biết có nhiều lý do để khẳng định việc Kim mặc lại váy của biểu tượng gợi cảm nước Mỹ là điều đáng lo ngại.

"Chiếc váy được thiết kế riêng cho Marilyn Monroe. Nó không phải là đồ may sẵn. Đây là sản phẩm tâm huyết của nhà thiết kế từng đoạt giải Oscar Jean Louis. Ông cũng thiết kế trang phục cho hai bộ phim cuối cùng của Marilyn Monroe là The Misfits và Something's Got to Give", Fortner nói với People.

Fortner khẳng định Marilyn Monroe luôn muốn chiếc váy chỉ thuộc về mình. "Khi Marilyn Monroe biết mình có cơ hội đến dự sinh nhật tổng thống Mỹ, cô đã liên lạc với Louis và yêu cầu làm ra chiếc váy có một không hai, đi vào lịch sử và chỉ có Marilyn Monroe mới có thể mặc", ông nói thêm.

Vì được may đo riêng, mẫu váy dường như chỉ có Marilyn Monroe mặc vừa. Dù giảm 7 kg, Kim không thể kéo khóa lưng vì tấm lưng rộng hơn biểu tượng gợi cảm. Cô phải dùng áo khoác lông để che khuyết điểm. Những bức ảnh hậu trường khiến nhiều chuyên gia sưu tầm phẫn nộ vì Kim có thể làm hư hoàn toàn bộ trang phục 60 năm tuổi.