Chia sẻ bản thân sống khiêm tốn nhưng lại tổ chức tiệc hoành tráng giữa mùa dịch, Kim Kardashian bị chỉ trích giả tạo và khoe khoang.

Kim Kardashian đưa gia đình và bạn bè gồm 30 người đến một hòn đảo nhiệt đới vào ngày 27/10 để du lịch kết hợp tổ chức sinh nhật lần thứ 40. Đêm tiệc diễn ra hoành tráng với nhiều lồng đèn lớn, nến và hoa.

"Ở tuổi 40, tôi thấy mình khiêm tốn và may mắn. Với sinh nhật năm nay, tôi không nghĩ ra kế hoạch gì ngoài việc chi mạnh với những người đã giúp tôi trở thành người phụ nữ như hôm nay", bà xã Kanye West nói.

Kim Kardashian khoe khoang về chuyến nghỉ dưỡng xa hoa của mình. Ảnh: Instagram NV.

Trong bài đăng, cô kể tất cả cùng khiêu vũ, đạp xe, bơi gần cá voi, chèo thuyền kayak, xem phim trên biển. Cô nói các thành viên đã được xét nghiệm Covid-19 trong 2 tuần và đối với chuyến đi này, ai cũng "vờ như mọi thứ bình thường".

"Với mọi người ngoài kia, đi du lịch như tôi là điều gì đó xa tầm với. Do vậy, trong khoảnh khắc này, tôi nhắc nhở rằng cuộc sống của mình đã nhận được đặc ân nhiều biết bao", Kim nói.

Chia sẻ của bà mẹ 4 con lập tức dấy lên nhiều tranh cãi. Số đông bình luận chỉ trích cô giả tạo, khoe khoang dù một mực khẳng định "bản thân là người khiêm tốn".

Tờ Daily Mail dẫn ý kiến của độc giả sullypov: "Bạn không nên phô trương chuyện này với chúng tôi và chỉ nên giữ nó cho riêng mình. Nhiều người đang chết vì Covid-19 và những người còn lại đau khổ khi chứng kiến ​​số lượng thi thể tăng lên quá nhanh. Giọng điệu của bạn thật vô cảm".

"Tôi là giáo viên, và đã đến phòng cấp cứu 2 lần vì dương tính với nCoV. Tôi nằm trên giường, thở oxy trong 20 ngày liên tiếp. Tôi thậm chí không biết liệu mình có được hỗ trợ viện phí không. Tôi nghĩ đây không phải thời điểm để khoe mẽ mình giàu có và may mắn thế nào".

Nhiều bình luận chỉ trích Kim Kardashian. Ảnh: Daily Mail.

Kristen Johnston - nữ diễn viên đóng 3rd Rock from the Sun - không hài lòng cách hành xử của Kim. Trong khi đó, Tom Payne - ngôi sao của The Walking Dead - coi những dòng tweet của người đẹp 40 tuổi là "kinh khủng không thể tin được".

Wajahat Ali, một cây bút nổi tiếng của The New York Times, thắc mắc: "Tại sao lại đăng điều điên rồ này khi mọi người phải bị cách ly và dịch Covid-19 đang giết chết rất nhiều người Mỹ?".

Trước phản ứng tiêu cực từ dư luận, Kim Kardashian vẫn chưa lên tiếng.

Tính đến nay đã gần 44 triệu người nhiễm nCoV, hơn một triệu ca tử vong. Tại bang California (quê hương Kim), số người không qua khỏi chạm mốc 17.000. Quận Los Angeles vẫn đang trong tình trạng bế tắc vì số lượng bệnh nhân tăng vọt.