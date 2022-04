Kim Jun Ho hẹn hò Kim Ji Min

Kim Jun Ho vừa công khai mối quan hệ với Kim Ji Min sau nhiều lần vướng nghi vấn tình ái.

Ngày 11/4, Insight đưa tin nam diễn viên hài Kim Jun Ho thông báo đang hẹn hò với người đồng nghiệp Kim Ji Min trong chương trình My Little Old Boy của đài SBS.

"Tôi đang qua lại với Kim Ji Min", Kim Jun Ho thú nhận trước Tak Jae Hoon, Lee Sang Min và Kim Jong Kook. Qua điện thoại, người đẹp sinh năm 1984 cũng xác nhận mối quan hệ với đàn anh hơn cô 9 tuổi.

Hai nghệ sĩ hài họ Kim xác nhận đang trong mối quan hệ lãng mạn. Ảnh: KoreaBoo.

Theo Insight, Kim Jun Ho và Kim Ji Min đã hẹn hò được một thời gian. Họ phát triển tình cảm từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết trong ngành giải trí. Kim Jun Ho từng trải qua giai đoạn khó khăn sự nghiệp, thời gian đó, Kim Ji Min là người đồng hành, giúp anh vực dậy tinh thần.

Trước khi chính thức công khai quan hệ, họ nhiều lần vướng nghi vấn có tình cảm trên mức đồng nghiệp khi thường xuyên nhắc đến nhau trên sóng truyền hình. Kim Jun Ho chia sẻ nhiều lần mượn cớ là tiền bối mua thịt bò cho Kim Ji Min, hay khoe nến thơm do nữ nghệ sĩ tặng trên chương trình My Little Old Boy.

Kim Jun Ho sinh năm 1975, là diễn viên hài hàng đầu của Hàn Quốc. Anh gia nhập showbiz năm 1999, là trụ cột của show Gag Concert đài KBS. Kim Jun Ho từng kết hôn với nữ diễn viên nhạc kịch Kim Eun Young. Năm 2018, họ đường ai nấy đi sau 12 năm chung sống.

Kim Ji Min ra mắt với tư cách diễn viên hài trong chương trình Gag Concert vào năm 2006. Cô sau đó trở thành bạn diễn ăn ý của Kim Jun Ho. Đến năm 2019, Kim Ji Min rời Gag Concert để chuyển sang chương trình Comedy Big League do tvN sản xuất.