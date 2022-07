Nam diễn viên Jang Hyuk cho rằng anh và bạn thân Kim Jong Kook "nghiện" tập gym. Cả hai luôn tập luyện cho tới khi hoàn thành toàn bộ bài học.

Ngày 2/7, khi xuất hiện tại chương trình Omniscient Interfering View dưới tư cách khách mời, nam diễn viên Jang Hyuk tiết lộ về thói quen tập gym của người bạn thân Kim Jong Kook.

Theo Jang Hyuk, cả Kim Jong Kook và anh đều rất thích tập thể dục.

"Tôi nghĩ Jong Kook và tôi nghiện tập gym. Chúng tôi thường đúng giờ, nhưng nếu đến muộn, chúng tôi sẽ tập luyện cho đến khi cả hai hoàn thành toàn bộ bài tập mới thôi. Chúng tôi không thể chịu đựng cảm giác khó chịu này", anh tiết lộ.

Nam ca sĩ Kim Jong Kook chủ yếu dành thời gian rảnh tại phòng tập gym. Ảnh: Naver.

Jang Hyuk cho biết anh duy trì thói quen luyện đấm bốc hàng ngày trong suốt 15 năm qua.

"Tôi nhảy dây 20 phút và tập đấm bốc hai tiếng mỗi ngày trước khi lịch trình bắt đầu. Các bài tập như Tiệt quyền đạo và đấm bốc hỗ trợ tôi rất nhiều trong diễn xuất", nam diễn viên chia sẻ.

Niềm đam mê tập luyện, duy trì chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt lành mạnh của Kim Jong Kook từ lâu đã trở nên nổi tiếng với công chúng. Anh được khán giả đặt biệt danh "Người năng lực" nhờ sức mạnh thể chất vượt trội, thậm chí ngang ngửa nhiều vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian rảnh tại phòng tập gym. Năm 2021, anh mở kênh đăng tải video riêng nhằm chia sẻ kinh nghiệm luyện tập lành mạnh tới công chúng.

Jang Hyuk tên thật là Jeong Yong Jun, sinh năm 1976. Năm 1997, anh lần đầu tham gia diễn xuất thông qua bộ phim truyền hình Model. Một số tác phẩm tiêu biểu của Jang Hyuk gồm Successful Story Of A Bright Girl, The Flu, Fated To Love You, The Slave Hunters...