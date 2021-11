Kim Jong Kook dưới góc nhìn chuyên gia thể hình

Chuyên gia cho rằng mức độ lão hóa, nồng độ testosterone ở mỗi nam giới là khác nhau. Kim Jong Kook không cần tiêm hormone ngoại sinh để duy trì cơ thể lực lưỡng.

Theo The Korea Herald, Kim Jong Kook có hơn hai thập kỷ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, đặc biệt là show Running Man. Ngôi sao 45 tuổi đồng thời được ngưỡng mộ với thân hình săn chắc.

Bên cạnh được nhiều người hâm mộ, việc có ngoại hình cơ bắp khiến Kim Jong Kook đang bị đặt nghi vấn tiêm steroid. Ngôi sao Hàn Quốc bị một chuyên gia thể hình đặt nghi vấn dùng hormone tránh lão hóa để giữ thể trạng hoàn hảo ở độ tuổi U50.

Song, Kim Jong Kook có động thái khẳng định cơ thể săn chắc do quá trình kiên trì tập luyện.

Kim Jong Kook xuất hiện trong Running Man bản Việt Nam. Ảnh: Đông Tây Promotion.

Thân hình của "người năng lực" dưới góc nhìn chuyên gia

Tranh cãi nổ ra sau khi một huấn luyện viên thể hình người Canada nói về Kim Jong Kook. “Anh ấy có tự nhiên không? Dĩ nhiên là không”, Greg Doucette nói.

Doucett nói có thể Kim Jong Kook không tiêm steroid, thay vào đó ngôi sao 45 tuổi sử dụng liệu pháp thay thế hormone HRT - phương pháp chính Doucett đang sử dụng. HRT được chứng minh có hiệu quả trong việc chống teo cơ, lão hóa.

Doucette từng bị cơ quan dịch vụ biên giới Canada phạt 50.000 USD vì buôn lậu và phân phối steroid. Năm 2020, vận động viên thể hình thừa nhận tiêm steroid. Một thời gian sau, anh dùng liệu pháp HRT để thay thế.

Greg Doucette cho rằng với kinh nghiệm bản thân, anh chắc nịch Kim Jong Kook chống lại sự lão hóa bằng cách dùng liệu pháp thay thế hormone và có cơ thể không tự nhiên.

Ngoại hình lực lưỡng ở tuổi 45 khiến Kim Jong Kook bị nghi tiêm steroid. Ảnh: @kjk76.

Trong thể hình, “tự nhiên” là thuật ngữ chỉ cơ thể sắc nét nhờ việc tập luyện, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung đủ protein. Người bổ sung nội tiết tố thông qua liệu pháp nhân tạo thường bị đánh giá là “không tự nhiên”.

Sau cáo buộc của vận động viên người Canada, nhiều người đặt câu hỏi liệu nam giới tuổi 45 có được cơ thể sắc nét như Kim Jong Kook hay không.

Theo The Korea Herald, khó có thể phủ nhận việc Kim Jong Kook có ngoại hình hoàn hảo. Năm 2018, ngôi sao của show My Little Old Boy tiến hành kiểm tra InBody trong kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả cho thấy nam diễn viên cao 1,774 m, nặng 81 kg và lượng mỡ trong cơ thể là 8,5%.

Theo Hội đồng Thể thao Mỹ, lượng mỡ của vận động viên ở mức 6-13%, người vừa vặn là 14-17%, mức 18-24% là chấp nhận được, còn trên 24% là thừa cân. Khối lượng cơ xương của Kim được đo là 42,8 kg, kết quả đo đạc cho thấy Kim Jong Kook có cơ thể chuẩn vận động viên, xét ở mọi phương diện.

Theo lập luận của Doucette, khó ai có thể giữ được cơ bắp như Kim Jong Kook ở tuổi 45 vì nội tiết tố nam giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, với nhiều diễn viên, vận động viên nổi tiếng, việc chống lại thời gian, giữ được cơ bắp là không hiếm.

Tom Brady - một trong những cái tên huyền thoại của làng bóng bầu dục - vẫn giữ được phong độ khi bước sang tuổi 43. Năm 2020, Tom Brady tham gia thi đấu Super Bowl MVP dù đã hơn 40 tuổi. Karl Malone, ngôi sao MVP NBA già nhất từ ​​trước đến nay giữ phong độ bằng cách tập thể dục 3 giờ/ngày. Điều đáng nói, cả Brady và Malone chưa bao giờ dính nghi án sử dụng chất cấm trong thể thao.

Yoon Joon Shik - giáo sư khoa Phục hồi chức năng tại Đại học Hàn Quốc - cho biết tác động xấu của lão hóa là chứng suy cơ. Cơ bắp của người trưởng thành teo dần theo thời gian. Nghiên cứu của Tổ chức Sức khỏe và Lão hóa Hàn Quốc cho thấy chứng suy cơ xảy ra nhiều ở nam giới (16,7%) trên 65 tuổi, trong khi phụ nữ là 5,7%.

Giáo sư Yoon Joon Shik nhấn mạnh tuổi tác không đủ để xác định tình trạng lão hóa. Thể chất của một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố. “Lão hóa xảy ra muộn hơn ở người có ý thức chăm sóc sức khỏe. Tập luyện giúp chúng ta khỏe mạnh, chức năng tim phổi ổn định, duy trì lượng nội tiết tố trong cơ thể”, ông nói.

Kim Jong Kook đáp trả

Trong chương trình của SBS, chuyên gia đo được tổng lượng testosterone của Kim Jong Kook là là 9,24 ng/mL. Thời điểm đó, đây là con số cao ở đàn ông 42 tuổi. Tổng lượng testosterone ở nam giới 42 tuổi vào khoảng 2,7-10,7 ng/mL, theo bệnh viện Severance ở Seoul, Hà Quốc.

Sau khi vướng cáo buộc sử dụng liệu pháp chống teo cơ bắp, Kim Jong Kook đăng hành trình xét nghiệm máu. So với 3 năm trước, mức testosterone của nam ca sĩ giảm. Tuy nhiên, con số 8,38 ng/mL vẫn cao hơn nhiều so với độ tuổi 45.

Trong video bàn về thể hình của Kim Jong Kook, Doucette nói cơ thể vạm vỡ tự nhiên của nam diễn viên khó xảy ra vì không ai có thể phát triển cơ bắp mãi mãi. Tuy nhiên, bác sĩ kiêm vlogger Lee Yeong Jin cho rằng việc một người đàn ông ở độ tuổi trên 40 có mức testosterone giống Kim Jong Kook là hoàn toàn khả thi.

Kim Jong Kook làm video chứng minh cơ thể săn chắc do quá trình dài tập luyện, ăn uống điều độ. Ảnh: @kjk76.

Hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy Kim Jong Kook sử dụng steroid. Sau khi bị cáo buộc, “người năng lực” của Running Man lập tức thực hiện xét nghiệm máu.

Theo kết quả, Kim Jong Kook có 99,4 mcg/dl sulfate DHEA. Nồng độ hormone thông thường của nam giới là 80-560 mcg/dl. Số liệu cho thấy nam diễn viên nằm trong mức bình thường.

Kim Jong Kook đồng thời nói anh sẵn sàng thực hiện mọi bài kiểm tra. Ngôi sao của Running Man tham gia 391 cuộc kiểm tra doping dựa trên WADA 2022 (cơ quan chống Doping thế giới) để chứng minh bản thân không tiêm thuốc bất hợp pháp.

“Tôi tạo kênh cá nhân với hy vọng giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Vậy mà chỉ sau khi xem video, anh ấy tuyên bố rằng tôi không thể có được thân hình và hiệu suất tập luyện như bây giờ một cách tự nhiên. Dù sao thì mọi người cũng sẽ tin những gì họ muốn tin”, nam diễn viên nói.