Kim Jae Woong muốn đánh bại Martin Nguyễn

Cuộc đối đầu giữa Martin Nguyễn và Kim Jae Woong hứa hẹn gay cấn khi cả hai võ sĩ đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao.

Ngày 14/4, cựu vô địch ONE Championship Martin Nguyễn sẽ đối đầu “Chiến thần Hàn Quốc” Kim Jae Woong tại sự kiện ONE on TNT 2.

Ngay khi thông báo trận đấu, Martin Nguyễn đã viết trên trang cá nhân rằng Jae Woong sẽ “chết với tôi”. Giờ đây, để đáp lễ, Kim Jae Woong cũng cho biết anh muốn "hủy diệt" Martin Nguyễn cho đến khi Martin không thể tiếp tục.

“Martin Nguyễn rất đặc biệt, ý tôi là, anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần cơ thể của Martin vẫn còn động đậy được, anh ấy sẽ đứng dậy và tiếp tục chiến,” Kim Jae Woong nói trong chương trình Post Fight của SCMP.

“Vậy nên kế hoạch của tôi trong trận đấu sắp tới là phải hoàn toàn “hủy diệt” cơ thể của Martin, một cách triệt để. Tôi phải làm thế nào để khi anh ấy lịm đi vì một cú knock-out, Martin không thể đứng dậy được nữa.”

Đề cập đến lý do phải cẩn thận như vậy trước Martin Nguyễn, Kim Jae Woong thẳng thắn chia sẻ Martin “rất mạnh”, quá đủ để khiến tay đấm Hàn Quốc không muốn có một chút mạo hiểm nào trong trận đấu sắp tới tại ONE on TNT 2.

“Martin Nguyễn là người mà tôi đã theo dõi từ lâu, người tôi muốn được đối đầu từ lâu - tôi đã xem những trận đấu của Martin từ khi tôi còn chưa tham gia ONE Championship kia. Tôi tin Martin Nguyễn là võ sĩ nguy hiểm khi anh ấy đủ khôn ngoan và bình tĩnh. Martin có khả năng chống vật, chống khóa siết tốt. Anh ấy cũng là tay đấm giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, tôi tin Martin Nguyễn là đối thủ mạnh”.

Vẫn còn là một cái tên tương đối mới trong dàn võ sĩ ONE Championship, chỉ bắt đầu thi đấu tại đây từ năm 2019 với 3 lần thượng đài, nhưng “Chiến thần Hàn Quốc” Kim Jae Woong vẫn là một cái tên đáng gờm.

Anh là cựu vô địch giải Top Fighting Championship của Hàn Quốc và mới đây nhất, Kim Jae Woong đã đánh bại Tetsuya Yamada, cựu vô địch ZST - một giải đấu MMA lớn của Nhật Bản.