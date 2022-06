Kim Hyun Joong kết hôn với mối tình đầu năm lớp 7

Kim Hyun Joong tiết lộ gặp vợ vào năm học lớp 7. Khi ra mắt cùng nhóm nhạc SS501, nam ca sĩ chia tay cô vì lịch trình bận rộn.

Theo My Daily, trong cuộc phỏng vấn mới, nam diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Kim Hyun Joong tiết lộ cô gái anh kết hôn gần đây chính là mối tình đầu. Hai người gặp nhau tại một nhà hàng khi nam ca sĩ học lớp 7.

Trong chương trình Night after Night của đài SBS lên sóng năm 2011, Kim Hyun Joong cho biết lý do anh và bạn gái chia tay là lịch trình quá bận rộn. Nam ca sĩ và người yêu đường ai nấy đi sau khi anh ra mắt cùng nhóm nhạc SS501. Kim Hyun Joong đã tái hiện chuyện tình yêu của bản thân trong MV The Smile in Wine.

Nam ca sĩ cũng nói về những tranh cãi liên quan đến người yêu cũ và lý do anh không hoạt động ở Hàn Quốc. Nam diễn viên thừa nhận bản thân làm sai nên không thoải mái khi xuất hiện trên truyền hình và lộ diện trước công chúng. Kim Hyun Joong lo lắng công chúng chỉ trích và cho rằng anh là kẻ ranh ma.

Kim Hyun Joong kết hôn với mối tình đầu.

Hiện tại, Kim Hyun Joong tập trung cho âm nhạc và anh cảm thấy được làm việc cùng ban nhạc là điều tốt nhất lúc này.

Theo Osen, Kim Hyun Joong và hôn thê hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 4. Họ không tổ chức lễ cưới vì dịch Covid-19. Trước đó, Kim Hyun Joong mua một căn nhà mới để bắt đầu cuộc sống tân hôn, xây dựng tổ ấm.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, ra mắt năm 2005 với tư cách trưởng nhóm SS501. Anh nổi tiếng sau khi tham gia Vườn sao băng (Boys over Flowers) bản Hàn.

Năm 2015, nam ca sĩ bị bạn gái cũ đâm đơn kiện với lý do hành hung, khiến cô sảy thai. Tháng 2/2018, vụ kiện kết thúc và Kim Hyun Joong giành phần thắng. Cô Choi bị phạt 5 triệu won vì tội lừa đảo.