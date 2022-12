Kim Go Eun nói về tin hẹn hò cầu thủ Son Heung Min

Thông tin Kim Go Eun và Son Heung Min hẹn hò đang được chia sẻ trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty quản lý của nữ diễn viên phủ nhận.

Ngày 20/12, tờ Herald Pop đưa tin Kim Go Eun lên tiếng về việc hẹn hò cầu thủ của tuyển quốc gia Hàn Quốc Son Heung Min. Trước đó, tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Son Heung Min và Kim Go Eun lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người khẳng định hai ngôi sao liên tục thể hiện tình cảm thông qua trang cá nhân.

Trao đổi với truyền thông Hàn Quốc hôm 20/12, BH Entertainment - công ty quản lý của Kim Go Eun - khẳng định tin hẹn hò giữa nữ diễn viên và Son Heung Min là vô căn cứ.

Kim Go Eun và Son Heung Min vướng tin hẹn hò.

Son Heung Min sinh năm 1992 là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Son Heung Min được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Anh nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh, dứt điểm, thuận cả hai chân… Tại World Cup 2022 ở Qatar, Son Heung Min tiếp tục thu hút sự chú ý.

Kim Go Eun sinh năm 1991, ra mắt trong bộ phim A Muse (2012). Vai diễn mang về cho Kim Go Eun giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, chẳng hạn Cheese in the Trap, The King: Eternal Monarch, Sunset in My Hometown, Memories of the Sword…