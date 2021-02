Kim Chung Ha hợp tác với Bi Rain

"Why don't we" đánh dấu sự trở lại của Bi Rain trên đường đua âm nhạc. Ở sản phẩm lần này, nam ca sĩ hợp tác với Kim Chung Ha.

Ngày 19/2, trên trang cá nhân, Bi Rain đăng tải hình ảnh trong teaser quảng bá cho dự án mới nhất của anh mang tên Why don't we có sự xuất hiện của Kim Chung Ha.

Trong bức ảnh đăng tải, Bi Rain và Kim Chung Ha mặc đồ cá tính. Đây là ảnh chụp động tác nhảy trong bài hát mới.

Ca khúc mới nhất của Bi Rain mang tên Why don't we hợp tác cùng Kim Chung Ha.

Theo thông báo, ngày 3/3, Bi Rain ra mắt mini album có tên Pieces by Rain trong đó Why don't we là ca khúc đánh dấu sự trở lại của anh. Ở sản phẩm lần này, việc nam ca sĩ hợp tác với Kim Chung Ha được kỳ vọng là dấu ấn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong năm 2020, Bi Rain cùng Lee Hyori và MC Yoo Jae Suk ra mắt với nhóm SSAK3.

Từ khi debut, họ bị truyền thông Hàn gọi là “tân binh ngang ngược” khi nhanh chóng có tên trong các bảng xếp hạng uy tín. Tuy nhiên, theo như Lee Hyori, mục đích ra mắt của họ là “quét sạch mùa hè, hết hè chúng tôi sẽ giải tán”. Vì vậy, nhóm nhanh chóng tan rã trong sự tiếc nuối của khán giả và người hâm mộ lâu năm.