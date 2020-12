Kim Cattrall không tham gia phiên bản mới của ‘Sex and the City’

HBO Max đang lên kế hoạch làm mới loạt phim truyền hình nổi tiếng “Sex and the City”. Song, Kim Cattrall không có hứng thú với dự án này.

Theo Female First, Sex and the City đang trong quá trình được làm mới. Cả Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis đều muốn tiếp tục sắm những vai diễn mang tính biểu tượng của họ, nhưng riêng Kim Cattrall thì không.

Parker cho biết cô rất hào hứng với dự án mới của HBO Max. “Tôi sẽ không gọi dự án này là làm lại, mà là thăm lại (revisit). Tôi rất tò mò bởi thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi công nghệ và mạng xã hội phát triển”, cô nói thêm.

Bốn nữ diễn viên chính của Sex and the City. Ảnh: NPR.

Cô đồng thời muốn biết những vấn đề về chính trị, tình dục như phong trào #MeToo hay Time’s Up trong thời gian qua sẽ tác động đến các nhân vật trên phim ra sao.

Trước thông tin, người hâm mộ không mấy ngạc nhiên bởi Kim Cattrall vốn cô mang mối thù với Sarah Jessica Parker.

Kim Cattrall tuyên bố không còn là bạn với Sarah Jessica Parker từ năm 2017. Ảnh: Elle.

Năm 2017, Cattrall từng tuyên bố mình “chưa bao giờ là bạn” với Parker. Nữ diễn viên khẳng định sẽ không rút lại bất cứ điều gì đã nói trong vài năm qua.

Kim Cattrall phát biểu: “Mọi thứ đều có trên Google, nên các bạn có thể lên mạng và tra cứu tất cả điều tôi nói. Tôi cảm thấy những gì đã làm trong quá khứ là đúng với tình hình khi ấy. Tôi không hối tiếc”.

Nữ diễn viên tiếp tục chỉ trích đồng nghiệp cũ sau khi Sarah Jessica Parker cố gắng làm thân với mình sau cái chết của anh trai - Chris Cattrall - hồi tháng 2/2018.

Nữ diễn viên viết trên Instagram: “Mẹ tôi hỏi khi nào thì Sarah Jessica Parker - kẻ đạo đức giả - sẽ để tôi yên? Việc cô ấy liên tục xuất hiện, nhắc về nỗi mất mát của anh tôi thực sự rất tàn nhẫn.

Tôi muốn nói với cô ấy lần cuối rằng làm ơn hãy ngừng khai thác bi kịch của gia đình tôi để làm nổi bật tính cách của mình đi”.