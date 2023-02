Killfie - những cái chết vì mạo hiểm selfie

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số trường hợp tử vong vì selfie, theo sau đó là Nga và Mỹ.

Killfie /ˈkɪlfi/ (danh từ): (Tạm dịch) Selfie chết chóc

Định nghĩa:

Killfie được Macquarie Dictionary định nghĩa là ảnh tự sướng được chụp trong hoàn cảnh nguy hiểm khiến người chụp ảnh tử vong do tai nạn.

The National nêu rằng các trường hợp tử vong khi chụp ảnh tự sướng là hậu quả của việc khách du lịch liều mạng chụp ảnh, bất chấp những rủi ro ở địa hình không quen thuộc. Những năm gần đây, số trường hợp tử vong khi selfie ngày càng tăng khiến một số công ty nghĩ ra ý tưởng cung cấp gói bảo hiểm killfie cho khách hàng.

Theo một nghiên cứu của US National Library of Medicine, Ấn Độ dẫn đầu với số lượng người chết vì selfie. Từ năm 2011 đến 2017, 259 trường hợp được ghi nhận tử vong khi chụp ảnh tự sướng, riêng Ấn Độ chiếm một nửa trong số đó. Hai vị trí xếp sau Ấn Độ lần lượt là Nga và Mỹ.

Ấn độ cũng từng thực hiện một nghiên cứu về chủ đề killfie. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình của những người chết vì selfie là 23. Nguyên nhân tử vong phần lớn là đuối nước, ngã. Các nhà nghiên cứu đề xuất cần tạo ra khu vực cấm selfie tại những địa điểm có nước, núi non, nhà cao tầng để giảm số ca tử vong liên quan chụp ảnh tự sướng.

Ứng dụng của killfie trong tiếng Anh:

- Parents are being encouraged to talk to their kids about the dangers of the killfie.

Dịch: Các bậc cha mẹ được khuyến khích nói chuyện với con cái về sự nguy hiểm của selfie chết chóc.

- Killfie strikes again: Man mowed down by train while trying to take selfie in Goa.

Dịch: Selfie chết chóc lại xuất hiện: Một người đàn ông bị tàu hỏa đâm gục khi cố chụp ảnh tự sướng ở Goa.