Kiểu tóc được Sơn Tùng M-TP và nhiều sao nam yêu thích

Mullet gắn liền với câu nói "business in front, party in back" (tạm dịch: Kinh doanh phía trước, tiệc tùng phía sau). Men' Health cho biết mullet có nhiều biến thể khác nhau. Tất cả đều có đặc điểm chung: Phần tóc phía trước được cắt ngắn, còn phần phía sau để dài. Một ví dụ của kiểu tóc mullet - old school rocker mullet (ảnh trên) - được lấy cảm hứng từ đấu vật chuyên nghiệp cổ điển và bộ phim The Lost Boys. Tóc phía sau để dài một chút, đồng thời cắt layer ở 2 bên. Ảnh: Mikey Henger.