Kiểu tóc dành cho giới quý tộc Nhật Bản trở nên nổi tiếng

Thời gian gần đây, kiểu đầu hime được giới trẻ ưa chuộng.

Thời xưa, chỉ các cô gái Nhật Bản sinh ra trong gia đình quý tộc mới để tóc hime. Kiều đầu này trở thành biểu tượng cho địa vị cao sang.

Thời gian gần đây, tóc hime dần phủ sóng trên các trang mạng xã hội. Nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lisa, Momo... ưa chuộng xu hướng này.

Vì sao tóc hime nổi tiếng trở lại?

Tóc hime là kiểu đầu dễ cắt, được chia thành 2 phần. Một nửa tóc cắt ngắn ngang hàm, uốn cụp. Trong khi đó, phần đuôi được cắt bằng gọn gàng.

Các thần tượng Kpop giúp kiểu tóc thêm nổi tiếng. Ảnh: Billboard, @hyunah_aa.

So với tóc layer, đầu hime có phần "yếu thế" do phom dáng độc đáo. Tuy nhiên, kiểu tóc Nhật Bản đang dần phủ sóng trên mạng xã hội và được yêu thích những năm gần đây.

Các thần tượng Kpop góp phần giúp kiểu tóc đến gần với giới trẻ hơn. Tạo hình của Lisa trong How You Like That được đánh giá cao nhờ vẻ cá tính. Nữ thần tượng kết hợp đầu hime với nhuộm đỏ. Trong khi đó, HyunA mang đến vẻ quyến rũ xen lẫn dễ thương cho kiểu đầu Nhật Bản.

Phần tóc ngắn ngang hàm ôm sát mặt giúp tổng thể nhìn thon gọn hơn. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp kiểu tóc Nhật Bản cùng các màu nhuộm. Những gam như đỏ, bạch kim hoặc hồng giúp phái đẹp thêm phần cá tính.

Kiểu tóc nổi tiếng vào những năm 70

Hime (trong tiếng Nhật có nghĩa là công chúa) vốn dành cho giới quý tộc. Những người phụ nữ này góp phần giúp kiểu tóc nổi tiếng trong thời kỳ Heian (năm 794-1185 sau Công nguyên).

Kiểu đầu này là sự kết hợp giữa 2 yếu tố. Đầu tiên là amasogi - kiểu tóc dài đến vai. Nó tương đương với tóc bob dài.

Đầu hime nổi tiếng vào những năm 70 nhờ nữ ca sĩ Megumi Asaoka. Ảnh: SCMP.

Những người phụ nữ quý tộc thường để tóc dài suốt đời. Họ chỉ cắt phần tóc xung quanh tai trong buổi lễ đón tuổi (nghi thức được thực hiện khi phụ nữ bước sang tuổi 20) được gọi là binsogi.

2 yếu tố trên kết hợp với nhau giúp đầu hime ra đời. Kiểu tóc này không xuất hiện và biến mất cùng Kpop. Thực tế, nó trở nên phổ biến ở Nhật Bản vào những năm 70, khi nữ thần tượng Megumi Asaoka mượn kiểu tóc hime để xây dựng dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, kiểu đầu còn xuất hiện trong các bộ truyện tranh nổi tiếng, điển hình là One Piece. Sau thời gian dài phát triển, tóc hime dần xuất hiện trong nhiều phong cách tại xứ sở hoa anh đào. Phổ biến nhất là phong cách gothic, lolita.

Hiện nay, đầu hime phủ sóng tại Harajuku, Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản. Trong khi đó, nhiều sao Hàn Quốc như Hyeri, Irene, Yuju... cũng chọn đầu hime để tạo điểm nhấn cho gương mặt.