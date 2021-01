Kiệu Tết rớt giá, bằng nửa năm trước

Đang là mùa thu hoạch kiệu Tết, nhưng do dịch bệnh và bị tiểu thương ép giá, hàng trăm nông dân ở Khánh Hòa gặp khó.

Đang tất bật thu hoạch 3 ha kiệu để kịp bán cho thương lái chở đi TP.HCM, nhưng ông Bùi Văn Đức (ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) lộ vẻ buồn bã.

“Năm ngoái 1 kg kiệu tại ruộng có giá 40.000-55.000 đồng, nay chỉ còn từ 25.000-30.000 đồng. Giá kiệu rớt một nửa so với mọi năm thì lấy đâu lời, vui sao được”, ông Đức buồn bã.

Kiệu năm nay đạt sản lượng cao, nhưng giá thấp nên người trồng kém vui. Ảnh: An Bình.

Tương tự, các hộ trồng kiệu ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, cũng đang than trời khi bị tiểu thương ép giá. “Giá kiệu xuống quá thấp, nhưng vẫn khó bán và bị các tiểu thương ép xuống nữa. Họ lấy lý do vì dịch bệnh, người dân tiết kiệm chi tiêu để kéo giá kiệu thu mua xuống thêm”, chị Lành, một hộ trồng kiệu, nói.

Theo người dân, ngoài việc giá thu mua thấp thì chi phí giống, công chăm sóc, công thu hoạch tăng cao khiến lợi càng thấp thêm. Hiện, giá nhân công cắt kiệu được tính 2.000 đồng/kg, tiền công mỗi ngày có thể đạt từ 250.000 -350.000 đồng/người.

“Chi phí đầu tư đến khi bán một ha kiệu rẻ lắm cũng mất từ 10-15 triệu đồng. Nếu tính công thuê cắt, trừ hao kiệu xấu thì hòa vốn là may mắn”, bà Lê Thị Kim, ở thị trấn Cam Đức, cho biết.

Ông Lê Minh Hải, Trưởng phòng kinh tế TP Cam Ranh, cho biết do giá kiệu thấp hơn mọi năm và do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thu nhập của người nông dân giảm. Tuy nhiên, nhiều hộ trồng vẫn có lợi nhuận do năm nay năng suất kiệu đạt cao, ở mức 9-10 tấn/ha.

Tỉnh Khánh Hòa có khoảng 120 ha trồng kiệu Tết. Trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh.