Kiểu người nào được gọi là 'alpha geek'?

Alpha geek lần đầu được sử dụng vào khoảng năm 1995 để chỉ một nhóm người cụ thể và dần mở rộng phạm vi đối tượng sau năm 2002.

Alpha geek /ˈælfə ɡiːk/ (danh từ): Người nhiều hiểu biết (đặc biệt về công nghệ)

Định nghĩa:

Oxford Learner's Dictionary định nghĩa alpha geek là một người có nhiều kiến thức về một chủ đề nhất định, đặc biệt là công nghệ. Những người được gọi là alpha geek thường có kiến thức, hiểu biết sâu rộng hơn những người khác trong công ty, văn phòng.

Alpha geek thường được mọi người coi trọng và luôn tìm đến khi cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Một alpha geek đặc biệt am hiểu về công nghệ sẽ được ưu ái gọi là geek’s geek hoặc head geek.

Thuật ngữ alpha geek lần đầu được sử dụng vào khoảng năm 1995. Ban đầu, thuật ngữ này chủ yếu được sử dụng để nói về những người giỏi sử dụng các thiết bị công nghệ. Đến năm 2002, phạm vi đối tượng của alpha geek được mở rộng, bao gồm những người giỏi thích nghi với những cái mới. Đến nay, người tài giỏi trong lĩnh vực nào cũng được gọi là alpha geek.

Ứng dụng của alpha geek trong tiếng Anh:

- Alpha geeks tend to be early adopters of new developments on the Internet.

Dịch: Những người nhiều hiểu biết về công nghệ có xu hướng nhanh thích nghi với những phát triển mới trên Internet.

- Alpha geek tend to to pursue obscure or sought-after technology to impress people.

Dịch: Những người nhiều hiểu biết về công nghệ có xu hướng theo đuổi những công nghệ ít người biết hoặc những công nghệ được săn đón để gây ấn tượng với mọi người.