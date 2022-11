Kiểu người nào bị gọi là 'edgelord'?

Edgelord được sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 2010-2013.

Edgelord /ˈedʒ.lɔːd/ (danh từ): Người thích tỏ vẻ trên mạng

Định nghĩa:

Edgelord được Cambridge Dictionary định nghĩa là người cố tình bày tỏ quan điểm gây sốc hoặc xúc phạm người khác trên Internet như một cách để thu hút sự chú ý hoặc muốn người khác ngưỡng mộ.

Edgelord là cách gọi mỉa mai với những người thích gây chú ý trên mạng xã hội. Những người được gọi là edgelord thường thích đưa ra những bình luận miệt thị, phân biệt chủng tộc, giới tính.

Một người lấy ví dụ những edgelord có thể nói những điều tích cực về Hitler nhưng lại đăng những video về các vụ xả súng. Mục đích của những người này là muốn tỏ ra bản thân có trí tuệ, cách suy nghĩ độc đáo, khác biệt.

Edgelord được sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 2010-2013. Đến năm 2015, thuật ngữ này được định nghĩa trên các từ điển trực tuyến.

Ứng dụng của edgelord trong tiếng Anh:

- An edgelord shares controversial or taboo content online in order to seem edgy and cool.

Dịch: Người thích tỏ vẻ trên mạng thường chia sẻ những nội dung gây tranh cãi hoặc cấm kỵ trên mạng để tỏ ra sắc sảo, thú vị.

- The magazine described him as a "clown", an "edgelord", and a "genius".

Dịch: Tạp chí mô tả anh ta như một gã hề, một gã thích tỏ vẻ trên mạng và là một thiên tài.