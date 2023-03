Kiểu người bị gọi là 'Karen'

Karen vốn là tên riêng nhưng sau đó được dùng để nói về một kiểu người với hàm ý mỉa mai, châm biếm.

Karen /ˈkærən/ (danh từ): (Tạm dịch) Người phụ nữ đáng ghét

Định nghĩa:

Karen là một từ lóng mang tính châm biếm, miệt thị để nói về một phụ nữ da trắng trung niên xấu tính, đáng ghét, hay tức giận, quyền thế và phân biệt chủng tộc. Kiểu người này thường sử dụng đặc quyền để đạt mục đích hoặc khống chế hành vi của người khác.

Karen thường được cho là những phụ nữ tóc vàng, cắt kiểu bob. Họ thường nói chuyện với quản lý nhà hàng hoặc nhân viên bán hàng với thái độ hách dịch và thích đòi hỏi. gây khó dễ.

Karen bắt đầu phổ biến trên Twitter từ những năm 2010. Một số người cho rằng cách gọi này xuất phát từ tiểu phẩm The Friend Nobody Likes của Dane Cook năm 2005. Trong tiểu phẩm, Dane Cook nói rằng nhóm bạn nào cũng có một người bạn ngu ngốc tên là Karen.

Một số ý kiến khác lại cho rằng cách gọi này bắt nguồn từ nhân vật Karen trong phim Mean Girls. Trong một đoạn phim, nhân vật Karen hỏi một người bạn rằng: "Cậu đến từ châu Phi à, nhưng sao cậu lại là người da trắng".

Ngoài Karen, tiếng Anh còn một từ lóng khác là Kyle để chỉ những thiếu niên da trắng, hung hăng, thích uống nước tăng lực Monster, xịt khử mùi Axe và thích đấm vỡ tường thạch cao. Nhiều người mỉa mai "Karen có thể là mẹ của Kyle, nhưng mối quan hệ của hai mẹ con có vẻ không tốt lắm".

Ứng dụng của Karen trong tiếng Anh:

- Karen refuses to wear a face mask for her trip to the supermarket during a pandemic. She harasses the workers, asks to see the manager and threatens to sue.

Dịch: Người phụ nữ trung niên đáng ghét từ chối đeo khẩu trang khi đi siêu thị trong thời gian xảy ra đại dịch. Bà ta chửi bới nhân viên, yêu cầu gặp quản lý và dọa đâm đơn kiện.