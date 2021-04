Kiều Minh Tuấn hôn Tú Hảo trong MV mới của Karik, Only C

Tú Hảo cho biết cô luôn được Kiều Minh Tuấn giúp đỡ trong quá trình ghi hình. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác trong MV.

Tối 1/4, MV Có lẽ anh chưa từng do Only C, Karik thể hiện được phát hành. Phần hình ảnh xoay quanh cuộc sống của vợ chồng do Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo thể hiện. Vì quá nhớ thương người vợ đã ra đi sau một trận hỏa hoạn, Kiều Minh Tuấn tìm cách tạo ra cô người máy có ngoại hình giống hệt vợ. Anh nhiều lần nhớ thương vợ và đan xen đó là sự đau đớn khi từng đối xử không tốt với cô.

Trong MV, Tú Hảo và Kiều Minh Tuấn có cảnh hôn môi lãng mạn. Ngoài ra, diễn viên trẻ và đàn anh phải thực hiện cảnh vợ chồng cãi vã. Tú Hảo cho biết cô phải chuẩn bị tinh thần trước khi quay cảnh bị Kiều Minh Tuấn tát mạnh.

“Trước cảnh tát chấn động tâm lý đó, hai anh em đã có cuộc tranh cãi rất thật, to tiếng để lấy cảm xúc. Tôi phải cảm ơn anh Tuấn đã truyền nhiều kinh nghiệm và luôn hướng dẫn tôi trong quá trình quay. Có những cảnh anh Tuấn không phải quay hình mà vẫn đứng sau máy quay để diễn mồi cùng tôi”, Tú Hảo tâm sự.

Cảnh thân mật của hai diễn viên trong MV. Ảnh: Chụp màn hình.

“Đây là MV đầu tiên, tôi phải khóc sướt mướt như vậy, không thoại mà chỉ khóc. Đã gặp cả anh Only C và Kiều Minh Tuấn từ rất lâu, nhưng tôi chưa có dịp làm chung. Nhân dịp này, chúng tôi gặp lại nhau với những cảm xúc đặc biệt của nhân vật trong MV”, cô nói thêm.

MV Có lẽ anh chưa từng đánh dấu sự kết hợp của Karik và Only C sau nhiều lần hợp tác trước đó từ Anh không đòi quà, Quan trọng là thần thái hay Yêu đơn phương. Đây cũng là MV đầu tiên của Only C sau gần 2 năm im ắng kể từ Đau để trưởng thành. Karik gây ấn tượng với đoạn rap buồn và sâu lắng. Anh là người viết phần rap trong ca khúc và phát huy thế mạnh melody rap.

Khán giả nhận xét phần rap sau đó chuyển sang hát của Karik tạo cho họ sự bất ngờ. "Phần đầu nghe chưa được hấp dẫn nhưng bài hát bắt đầu hay từ điệp khúc và đặc biệt phần rap", "Phần rap bài này đúng là sở trường melody rap của Karik. Nghe rất sâu lắng và tâm trạng", "Đoạn Karik đang rap bất ngờ chuyến sang hát nghe hay mà lạ", "Karik rap hay nhưng đáng tiếc ngắn quá", khán giả bình luận.

Karik và Only C tiếp tục hợp tác. Ảnh: NVCC.

Only C cho biết Có lẽ anh chưa từng được anh viết theo thế mạnh của Karik, đó chính là sự lãng mạn, sâu sắc. “Không chỉ làm âm nhạc theo xu hướng, tôi và Karik đều hoạt động lâu năm trong nghề nên muốn khai thác sâu về khía cạnh cảm xúc, sự đồng cảm của người nghe trong lần trở lại này", Only C chia sẻ.

Có lẽ anh chưa từng được sáng tác và sản xuất âm nhạc bởi Only C. Bài hát thuộc thể loại ballad, giai điệu chậm rãi và buồn. Tiếng guitar mộc mạc, sâu lắng chính là điểm nhấn trong ca khúc nhằm thể hiện nội tâm da diết của người đàn ông trưởng thành. Nội dung ca khúc xoay quanh tâm sự của người đàn ông sau khi trải qua những đổ vỡ trong tình yêu. Ca từ cũng chính là nỗi niềm, sự tiếc nuối khi anh đánh mất tình yêu vì sự vô tâm, thờ ơ với người con gái anh yêu.