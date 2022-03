Kiều Loan mạo hiểm

Kiều Loan chọn màu nhạc hiện đại trong sản phẩm đầu tay "Thích hay là yêu còn chưa biết", do đó đồng nghĩa chuyện sẽ khó tiếp cận khán giả.

Loại hình: Music Video

Dòng nhạc: Trap, Rap/Hip hop, Latin

Sáng tác: Đạt G, Ricky Star (rap lyrics)

Sản xuất âm nhạc: Kent Trần

Sản xuất MV: Thóc Hillus

Chấm điểm: 6,5/10

Lona - nghệ danh của Á hậu Kiều Loan - lần đầu phát hành sản phẩm âm nhạc được đầu tư công phu. Trước đó, Lona lần đầu "lấn sân" bằng việc đi thi King of Rap. Cô tiếp tục góp mặt tại The Heroes, và từng bước tiến bộ ở kỹ năng rap, giọng hát.

Thích hay là yêu còn chưa biết từng được Lona biểu diễn ở sân khấu The Heroes. Lần này, bản phối của ca khúc chính thức được căn chỉnh lại. Lona không còn thể hiện đoạn rap, mà nhận sự hỗ trợ của Ricky Star.

Ấn tượng ban đầu của Thích hay là yêu còn chưa biết là bản nhạc sôi động, có tuyến giai điệu đa dạng và bản phối được trộn lẫn bởi nhiều màu sắc hiện đại.

Lona còn nhiều khuyết điểm

Thích hay là yêu còn chưa biết là sáng tác của Đạt G. So với phiên bản ở The Heroes, Thích hay là yêu còn chưa biết trong sản phẩm phát hành thay đổi khá nhiều ở phần lyrics (câu từ bài hát). Mọi thứ trở nên gọn, sắc sảo và ít lan man hơn.

Ca khúc kể về câu chuyện một cô gái đang nhắm vào trái tim của chàng trai, nhưng mơ hồ giữa cảm xúc thật sự yêu hay chỉ là thích, được thể hiện qua các lyrics: "Thời gian anh có không ngày mai đợi em ở trước nhà em đi / Và đây số phone của em / 090933…. mà thôi, em không cho anh nữa / Phone anh bao nhiêu đưa đây cho em, ghẹo trêu anh thôi đó".

Lona kết hợp với Ricky Star trong sản phẩm đầu tay. Ảnh: NVCC.

Có 4 giai điệu khác nhau cho các đoạn phân khúc, trước điệp khúc và điệp khúc. Cộng với verse rap của Ricky Star, và drop cuối bài, Thích hay là yêu còn chưa biết đi qua một tuyến giai điệu khá phức tạp.

Producer Kent Trần tạo bản phối cũng phức tạp, với sự trộn lẫn của Trap (dòng nhạc điện tử đang rất thịnh hành trên thế giới), một chút Latin, Pop và Future Bass ở drop. Ở đoạn khởi đầu bài hát, bản phối không thật sự hòa quyện giọng hát. Sau đó, mọi thứ dần vào đúng guồng.

Nam producer rút ngắn drop so với phiên bản ở The Heroes. Với tiết mục ở The Heroes, drop là lúc để Lona thể hiện vũ đạo cùng dàn vũ công. Còn ở sản phẩm chính thức, sự xuất hiện của drop, dù bắt tai, nhưng lại khá lạc quẻ với kết cấu bài hát trước đó.

Giọng hát Lona tiến bộ nhiều so với các phần trình diễn của cô ở The Heroes. Nhưng cách xử lý, nhấn nhá, biến đổi giai điệu của á hậu chưa thật sự lý tưởng để tối ưu chất quyến rũ của ca khúc Thích hay là yêu còn chưa biết.

Lona sẽ còn phải đi một chặng đường dài để thật sự thoát khỏi định kiến "Á hậu cầm micro đi hát".

Màn góp giọng của Ricky Star là điểm nhấn tiếp theo của Thích hay là yêu còn chưa biết về mảng miếng âm nhạc. Verse rap của Ricky Star giúp ca khúc chuyển sang cung bậc khác và là cầu nối hợp lý để chuyển tiếp sang phân đoạn tiếp theo, với màu sắc Latin rõ ràng hơn.

Nhưng có một điểm khuyết tại 2 câu rap: "Di chuyển lên pеnthouse trên eo biển / Cà vạt trói lại phong cách như được di chuyển". Ở đó, các chữ "Eo biển" và "Di chuyển" của Ricky Star tạo cảm giác như hụt hơi, khá khó hiểu trong một verse rap về tổng thể tốt ở flow (nhịp rap) và nhấn giọng.

Lona đã mạo hiểm khi chọn ca khúc kiểu này cho màn ra mắt thị trường nhạc Việt, thay vì đi theo một công thức nào đó mà tỷ lệ trở thành hit rõ ràng hơn. Nhưng đây mới là màu sắc tối ưu được giọng hát và có thể là chất rap của Lona.

MV tận dụng thế mạnh của Lona

Hoa hậu Lương Thùy Linh góp mặt trong một phân cảnh của MV Thích hay là yêu còn chưa biết. Phần còn lại là "show diễn" của Lona để tận dụng những thứ khác biệt của nữ giọng ca trên thị trường nhạc Việt, đó là ngoại hình của một á hậu và luôn sẵn sàng khoe "đường cong".

Lona tận dụng thế mạnh hình thể trong MV. Ảnh: NVCC.

Đạo diễn Thóc Hillus đảm nhận khâu sản xuất MV của Lona. Thóc Hillus từng bắt tay sản xuất cho nhiều MV nổi bật của giới Rap/Hip hop, trong đó sản phẩm vang dội nhất là BigCityboi.

MV Thích hay là yêu còn chưa biết tập trung phần lớn góc máy để tôn vẻ đẹp hình thể của Lona. Cô xuất hiện bằng nhiều hình tượng, từ sự kiêu sa, cá tính, quyến rũ. Lona khoác trên mình loạt trang phục để tôn lên điều đó, là bộ váy nữ tính, bộ đồ đậm chất Hip hop, cho đến trang phục bó sát cơ thể, cắt xẻ gợi cảm.

Lương Thùy Linh và học trò của cô - H’Vi Ktla - xuất hiện trong cảnh quay tôn nét đẹp cá tính của người phụ nữ.

Lona tiến bộ ở khả năng diễn xuất. Cô còn tự tin thể hiện vũ đạo. MV Thích hay là yêu còn chưa biết phản ánh rõ tham vọng của Lona khi dấn thân vào cuộc chơi này. Đó là cô phát triển theo hình mẫu của một nghệ sĩ toàn diện từ giọng hát, giọng rap, vũ đạo, diễn xuất và kết hợp yếu tố thời trang vào âm nhạc.

Một khán giả bình luận: "Lona đẹp và sang trọng. Khuôn mặt và vóc dáng của Lona đã là lợi thế không nhiều ca sĩ nữ trên thị trường Việt Nam có được. Chỉ cần Lona đi đúng hướng, cô có thể là nữ hoàng giải trí thế hệ mới".

Sản phẩm ra mắt của Lona khởi đầu chậm, với chỉ hơn 100.000 lượt nghe sau một ngày phát hành. Đây là kịch bản không bất ngờ, bởi Lona dù ít nhiều gây chú ý qua game show King of Rap và The Heroes, song chưa phải tên tuổi có sức hút đủ mạnh trên thị trường.