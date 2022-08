Kiểu đồ của người nổi tiếng khi đi du lịch

Gia đình David Beckham và nhiều ngôi sao khác có cùng điểm chung khi lựa chọn trang phục đi nghỉ mát.

Thời gian gần đây, nhiều ngôi sao dành thời gian để đi nghỉ dưỡng với gia đình. Khác với lúc xuất hiện tại các thảm đỏ, chương trình truyền hình, họ chọn trang phục đơn giản hơn về kiểu dáng và màu sắc. Theo Sina, họ đều có chung một điểm khi phối đồ.

1. Màu sắc và chất liệu

Năm nay, hầu hết ngôi sao chọn du lịch biển nên các loại váy trắng, chất liệu linen thể hiện nét phóng khoáng được họ ưa chuộng hơn cả. Ví dụ như Nicola Peltz diện liên tiếp hai chiếc váy trắng vải linen trong chuyến đi nghỉ tuần trăng mật.

Trong số đó, cô chọn thiết kế đến từ thương hiệu Italy chuyên về phong cách bohemian. Nữ diễn viên kết hợp cùng đôi giày platform màu trắng phù hợp với thẩm mỹ Y2K đang thịnh hành.

Màu trắng và chất liệu vải lanh được dàn sao ưa chuộng trong kỳ nghỉ dưỡng. Ảnh: Vogue, Backgrid.

Tương tự con dâu, Victoria Beckham cũng chọn chiếc váy màu trắng nhưng theo phong cách quyến rũ trưởng thành hơn. Thiết kế hai dây làm bằng chất liệu lụa giúp bà Becks bắt kịp trend mặc đồ ngủ ra đường.

Theo Vogue, linen là loại vải được làm từ sợi của cây lanh. Khả năng thấm hút tốt, kèm theo tính năng bay hơi nhanh nên bề mặt vải luôn khô ráo.

Chất liệu này có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, thấm hút mồ hôi và tạo cho người mặc cảm giác thoáng mát hơn vải cotton đắt tiền. Chính những lý do này đã khiến chất liệu linen được dàn sao ưu tiên trong chuyến nghỉ mát.

Không chỉ sao nữ, nam giới cũng chọn nhiều trang phục tông trắng. Ảnh: Backgrid, Vogue, Justjared.

Tuy nhiên, vẫn là màu trắng nhưng nhiều người lại có cách phối đồ năng động hơn. Sanchez - bạn gái của tỷ phú Jeff Bezos - là minh chứng điển hình. Ngoài những bộ váy xẻ ngực sâu, ôm sát cơ thể, cô còn mang theo các mẫu áo trắng để phối cùng quần jeans. Trong khi đó, Gisele Bundchen chọn trang phục đơn giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng với áo phông và quần vải lanh đồng điệu.

Không chỉ sao nữ, những người đàn ông cũng mặc áo sơ mi trắng bằng vải lanh. Họ phối cùng quần shorts.

David Beckham cùng con trai Romeo mặc đồ họa tiết đồng điệu. Ảnh: David Beckham.

Thứ hai, họ thay đổi bằng những bản in họa tiết nổi bật. Váy hai dây, dáng quây in hoa được lăng xê nhiều. Điều này khiến hình ảnh của họ trong kỳ nghỉ không bị trùng lặp. Với nam giới, họ trông nổi bật với những bộ đồ in họa tiết đối xứng hay quần bơi màu sắc.

Điểm cuối cùng cần lưu ý trong cách chọn đồ của họ là màu sáng như vàng, hồng, cam.

2. Phụ kiện

Về phụ kiện của dàn sao, kính râm được xem như món đồ bắt buộc phải có và túi cói rất phổ biến.

Năm nay, kiểu kính mang hơi hướm tương lai, thể thao được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Nicola và Kim Kardashian nắm bắt xu hướng này với kính của Bottega Veneta và Balenciaga. Sanchez và Bezos trung thành với kiểu kính phi công. Họ thể hiện tình cảm bằng cách đeo thiết kế tương tự.

Ngoài những chiếc túi vô danh, các người đẹp cũng chọn các thiết kế chất liệu cói đến từ thương hiệu nổi tiếng. Nicola đã chọn chiếc túi của CELINE hay Adele nổi bật với món phụ kiện đan màu đen từ Balenciaga và túi nâu của nhà mốt Saint Laurent.

Adele và JLo chăm mang túi đan, cói khi đi du lịch. Ảnh: Vogue, Ciao Pix.

Cuối cùng, họ hoàn thiện vẻ ngoài với những món trang sức đắt đỏ. Với phụ nữ, thay vì đeo hoa tai, họ chọn mang vòng tay nhiều lớp để làm nổi bật trang phục. Trong khi đó, dàn sao nam phối cùng những kiểu đồng hồ nổi tiếng.

Qua những gợi ý trên, người hâm mộ có thể dễ dàng kết hợp trang phục khi đi nghỉ dưỡng để trông sang trọng, thoải mái như dàn sao. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn hãy chọn thiết kế tương tự, không nhất thiết phải đến từ các nhà mốt nổi tiếng.

Hơn nữa, vóc dáng săn chắc hay cơ bắp không phải ai cũng có. Do đó, việc chọn trang phục cũng cần phải đảm bảo che khuyết điểm hay tôn dáng.