Kiểu cha mẹ dễ dạy con thành công

2. Cho con làm việc nhà từ sớm: Nghiên cứu kéo dài 75 năm mang tên Harvard Grant Study của trường Y Havard (Mỹ) đã chỉ ra những đứa trẻ làm việc nhà từ sớm có khả năng thành công cao hơn. Các em có xu hướng độc lập, tự biết chăm sóc bản thân và có trách nhiệm với những tình huống xung quanh. Julie Lythcott-Haims, tác giả của cuốn sách How to Raise an Adult, đồng tình với kết quả nghiên cứu này. Bà cho rằng những đứa trẻ được dạy làm việc nhà từ sớm sẽ trở thành những người biết hợp tác và có thể đảm nhận công việc một cách độc lập. Ảnh: Red Tricycle.