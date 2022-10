Kiều bào, người ngoại quốc vượt nửa vòng Trái Đất về Việt Nam trị bệnh

Sau thời gian trì hoãn do đại dịch Covid-19, không ít người Việt đang sinh sống ở nước ngoài và khách ngoại quốc có nguyện vọng về Việt Nam chăm sóc sức khỏe lẫn điều trị bệnh.

Nhiều năm xa quê hương, bà Trần Thanh Mai (52 tuổi) quyết định trở về Việt Nam thăm người thân, kết hợp đến bệnh viện làm phẫu thuật bảo tồn tử cung và một bên buồng trứng. “Một ca mổ loại bỏ bộ phận trong cơ quan sinh sản tại Mỹ có thể tốn 100.000 USD , gấp nhiều lần so với Việt Nam”, bà Mai lý giải.

Bà Trần Thanh Mai vốn là Việt kiều, định cư tại Mỹ khoảng 10 năm. Hai năm trước, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, bà được bác sĩ thông báo có khối u trong buồng trứng, kích thước nhỏ và chưa cần can thiệp.

Một thời gian sau, khối u lớn dần khiến bệnh nhân đau đớn mỗi khi tới kỳ kinh, tiểu rắt, khó đi đại tiện. Đại dịch Covid-19 khiến việc khám chữa bệnh của bà Mai gặp nhiều trở ngại. Đầu năm nay, người bệnh đến bệnh viện kiểm tra thì khối u đã lớn, kích thước lên đến 12x12x15 cm, cần phẫu thuật loại bỏ.

Bác sĩ tại Mỹ tư vấn phẫu thuật, ca mổ sẽ gặp nhiều khó khăn bởi bệnh nhân từng trải qua bốn lần phẫu thuật - hai lần mổ bắt con, một lần mổ u nang buồng trứng, một lần cắt ruột thừa.

“Tôi có nguy cơ phải mổ mở, có thể cắt cả buồng trứng lẫn tử cung. Cuộc đại phẫu này khiến tôi rất lo lắng. Chưa kể, chi phí ca phẫu thuật có thể lên đến 100.000 USD , tương đương gần 2,3 tỷ đồng . Con số này gấp hàng trăm lần so với chi phí phẫu thuật tại Việt Nam”, bà Mai kể.

Đứng trước cuộc phẫu thuật lớn, phức tạp kèm chi phí đắt đỏ, bà Mai không ngừng phân vân. Được người thân tiếp thêm niềm tin, bà quyết định về nước điều trị. Sau khi đại dịch được kiểm soát và Việt Nam bước vào giai đoạn bình thường mới, các đường bay đến Mỹ đã nối lại, bà lập tức trở về quê hương.

Gửi gắm niềm tin tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bà Mai được BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM - trực tiếp thăm khám. Khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ Mỹ Nhi phát hiện bà Mai có bướu trong vùng chậu. Khối bướu này có kích thước lớn, dính và chèn ép nhiều cơ quan lân cận.

“Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy đây là bướu lành tính, nghiêng về bướu lạc nội mạc tử cung. Người bệnh cũng được chỉ định xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung. Kết quả không có dấu hiệu mắc bệnh”, bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ, việc giữ lại tử cung với người phụ nữ Á Đông rất quan trọng. Ở khía cạnh y khoa, nguyên tắc của các bác sĩ là hạn chế cắt bỏ cơ quan nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Trong trường hợp của bà Mai - bệnh nhân lớn tuổi, không có kế hoạch sinh sản, bác sĩ không chỉ định cắt tử cung điều trị dự phòng mà cố gắng bảo tồn.

Khi được bác sĩ Mỹ Nhi tư vấn phẫu thuật cắt bướu bằng phương pháp nội soi, bảo tồn tử cung, bà Mai không khỏi vui mừng và an tâm điều trị tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Giữa tháng 6, bà trở lại Việt Nam để tiến hành phẫu thuật. Lúc này, bệnh nhân được bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - trưởng ê-kíp phẫu thuật - tiến hành cắt bỏ một bên buồng trứng trái kèm khối u lớn.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, hơn 70% bệnh lý phụ khoa chỉ định mổ có thể thực hiện bằng phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên với trường hợp bà Mai, việc nội soi khó khăn hơn do bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật nhiều lần, buồng trứng trái bị dính, khối u kết dính nhiều cơ quan lân cận như bàng quang, ruột, vách chậu, niệu quản. Bác sĩ phẫu thuật phải cẩn trọng tách dính để không tổn thương các cơ quan khác. Nhờ mổ nội soi, người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh, có thể bay về Mỹ sớm để tiếp tục làm việc.

Bác sĩ Mỹ Nhi khuyến cáo để bảo vệ cơ quan sinh sản, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần kết hợp tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm phụ khoa kiểm tra buồng trứng, tử cung để kiểm tra, bướu. Ý nghĩa của việc đi khám phụ khoa và tầm soát là giúp phụ nữ sống lâu hơn, duy trì sức khỏe tốt.

Trong hai năm qua, nhiều phụ nữ mắc bệnh phụ khoa không thể đến bệnh viện vì nhiều nguyên nhân, phần lớn do đại dịch Covid-19. Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết, việc không thăm khám kịp thời có thể tước đi cơ hội điều trị tốt nhất. Nhiều ca bệnh gặp khối u phụ khoa quá lớn không còn cơ hội phẫu thuật nội soi, phải mổ mở khiến thời gian nằm viện kéo dài. Hay một số trường hợp nhập viện trễ, phát hiện ung thư phụ khoa giai đoạn muộn. Đặc biệt, không ít người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có nguyện vọng về quê hương để điều trị nhưng phải trì hoãn do đại dịch Covid-19.

“Người Việt định cư ở nước ngoài khi tiếp cận y khoa có thể tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, chọn điều trị tại Việt Nam, họ được thăm khám sớm, phương tiện chăm sóc tốt không kém các nước phát triển. Do đó, về nước điều trị là lựa chọn của nhiều Việt kiều”, bác sĩ Nhi chia sẻ.

Vị chuyên gia cho biết BVĐK Tâm Anh TP.HCM thường xuyên tiếp nhận điều trị cho kiều bào, người ngoại quốc. Một trong những ca bệnh điển hình khác là chị Nguyễn Thị Phương Duyên (19 tuổi). Bệnh nhân về nước với chiếc bụng to tựa thai 20 tuần, do buồng trứng xuất hiện khối u “khổng lồ”. Ê-kíp do bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi phụ trách quyết định sử dụng bao vật phẩm để bọc khối u trước khi tiến hành chọc hút. Gần 1,2 lít dịch được hút sạch, khối u được bóc tách toàn bộ giúp bệnh nhân bảo tồn mô lành trên buồng trứng trái.

Vì lo sợ mổ mở đau đớn, chị Trần Jackie Dinh (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) quyết định trở về quê hương để thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối u xơ tử cung. Lúc này, khối u của chị phát triển với kích thước tương đương thai 15 tuần, chèn ép các cơ quan lân cận. Sau quá trình nội soi kéo dài 60 phút, chị được bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM thực hiện cắt tử cung toàn phần, bảo tồn 2 buồng trứng.

Tỉnh táo sau ca mổ, chị kể dù sinh sống ở nước ngoài lâu năm, khi phát hiện bệnh, chị vẫn phải chờ lịch mổ khiến tâm lý lo lắng bất an nhân đôi. Sau 6 tháng tìm hiểu và nhận thấy phương thức thăm khám, chẩn đoán, điều trị ở Việt Nam ngang tầm thế giới, chị quyết định về nước để mổ sớm.

"Chọn về Việt Nam phẫu thuật bệnh phụ khoa, tôi không hối hận vì chi phí rẻ, chăm sóc kỹ lưỡng, được bác sĩ giỏi điều trị. Trở về quê hương và được người thân chăm sóc, tôi cũng không bị ảnh hưởng tâm lý trước ca mổ lớn", chị nói.

Theo Bộ Y tế, thời điểm trước đại dịch Covid-19 vào năm 2018, bệnh viện trong nước tiếp nhận khoảng 300.000 Việt kiều, người bệnh ở các quốc gia lân cận như Campuchia, Lào, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, có 88.983 lượt bệnh nhân nước ngoài khám bệnh và 10.170 người nước ngoài điều trị nội trú tại bệnh viện các tuyến. Người bệnh chủ yếu thăm khám, điều trị bệnh về da, viêm phổi, viêm phế quản, chấn thương do tai nạn giao thông, gãy xương, khám sức khỏe, sản phụ khoa, ung bướu, tim mạch…

Sau hai năm nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 với kết quả khả quan, người dân trong và ngoài nước càng thêm vững tin vào hệ thống y tế Việt Nam. Giai đoạn hậu đại dịch, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy, an toàn để người nước ngoài và Việt kiều đến chữa bệnh.

"Giai đoạn trong đại dịch Covid-19, BVĐK Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là Việt kiều đến điều trị, chăm sóc sức khỏe. Sau đại dịch, khi toàn cầu bước vào giai đoạn bình thường mới, chúng tôi tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân Việt kiều, người đến từ các nước Mỹ, Anh, Australia hoặc khu vực Đông Nam Á như Singapore, Campuchia, Philippines… đến điều trị các bệnh lý tim mạch, cơ xương khớp, phụ khoa, hỗ trợ sinh sản…", bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ.

Trước khi từ quốc đảo xa xôi đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM, chị M.M.C.T (43 tuổi, quốc tịch Philippines) từng tìm đến nhiều bệnh viện tại tại Philippines để thụ tinh ống nghiệm (In vitro fertilization - IVF). Ở tuổi 43, chị đối mặt nguy cơ dự trữ buồng trứng suy giảm cả số lượng lẫn chất lượng, nội mạc tử cung mỏng và không đủ chất lượng để mang thai, các bác sĩ tại Philippines khuyên vợ chồng chị xin trứng.

“Hiện tại, các phương pháp IVF tại Philippines vẫn còn hạn chế. Bác sĩ từng nói nếu cần quy trình điều trị tân tiến hơn, chúng tôi nên đến Việt Nam hoặc Đài Loan”, chị nói.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP.HCM (IVFTA-HCM), bệnh nhân người nước ngoài đến điều trị bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn, hộ chiếu của vợ và chồng, đồng thời cần hợp thức hóa lãnh sự. Ngay khi visa của cặp vợ chồng sắp phải gia hạn, đội ngũ tại IVFTA-HCM hỗ trợ mọi thứ để hợp thức hóa lãnh sự cho họ.

Tất cả vấn đề từ thủ tục pháp lý, quy trình IVF đến chuyện tiêm thuốc, lấy máu, mua thuốc bằng tiền Việt Nam, di chuyển tại TP.HCM… vợ chồng chị đều nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ các bác sĩ, nhân viên y tế tại IVFTA-HCM.

Ngày 9/5, chị trở lại bệnh viện để chuyển một phôi tốt ngày 5 đã xét nghiệm di truyền tiền làm tổ loại trừ phôi bất thường. Những tín hiệu có thai lần đầu đã hiện hữu. 10 ngày sau chuyển phôi, chị khấp khởi cùng chồng đi thử beta. Khi kết quả hiện lên 459 mIU/ml, chị vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay bác sĩ Như thay lời cảm ơn. Vị chuyên gia giỏi và tận tụy đã hết lòng giúp vợ chồng chị đón tin vui.

Giờ đây, chị thêm tin tưởng vào quyết định đến IVFTA-HCM. Với chị, đây là lựa chọn đúng đắn suốt nhiều năm bôn ba tìm con, nhất là khi đón nhận tình cảm ân cần của bác sĩ Như, trải nghiệm sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên bệnh viện, đặc biệt cảm nếm niềm vui đón con đầu lòng.

“BVĐK Tâm Anh là cơ sở y tế ngoài công lập quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm. Tính chất chuyên sâu của từng chuyên khoa trong tổng thể đa khoa giúp bệnh nhân không tốn thời gian đi lại nhiều giữa các bệnh viện khi có vấn đề cần hội chẩn hay khám thêm chuyên khoa khác. Đồng thời, đây là thế mạnh của Tâm Anh - bác sĩ từng chuyên khoa sâu luôn nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên khoa khác, mỗi khi có bệnh khó ngay tại bệnh viện”, bác sĩ Mỹ Nhi cho biết.

Chi phí cho một ca phẫu thuật nội soi phụ khoa tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM dao động khoảng 20-30 triệu đồng. Nếu thực hiện thủ thuật này ở nước ngoài, con số có thể lên đến hàng chục, thậm chí trăm nghìn USD. Trong khi đó, nếu điều trị tại Việt Nam, bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa giỏi trực tiếp tư vấn, chi phí điều trị, ăn ở, đi lại thấp so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Hiện nay, kỹ thuật điều trị, phác đồ, chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh tại Việt Nam có thể sánh ngang các quốc gia tiên tiến. Việc người nước ngoài, Việt kiều chọn về Việt Nam điều trị mở ra tiềm năng phát triển của nền y tế nước nhà.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bệnh viện thu hút được khách trong nước, nước ngoài, Việt kiều đến khám chữa bệnh vì hội đủ các yếu tố then chốt: Trang thiết bị hiện đại ngang tầm quốc tế; đội ngũ bác sĩ chuyên gia giỏi, đủ các chuyên ngành; bệnh viện tọa lạc tại vị trí giao thông thuận lợi, quy mô rộng, cách bố trí khoa học; toàn bộ nhân viên được đào tạo theo quy trình chuẩn mực, có khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp với người bệnh.

Để thu hút nhiều khách hàng đến khám chữa bệnh, đặc biệt là khách quốc tế, bệnh viện tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên, bố trí nhân lực sẵn sàng đón tiếp và phục vụ tốt nhất cho mọi khách hàng đến khám chữa bệnh. Đồng thời, bệnh viện định hướng mở rộng quy mô trong thời gian tới, song song duy trì chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chuyên môn, bảo tồn và nâng cấp trang thiết bị, huấn luyện nhân viên giao tiếp chuyên nghiệp hơn để phục vụ khách hàng trong và ngoài nước.