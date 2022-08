Kiểu áo giống nội y của TWICE bị chỉ trích

Các thành viên Mina, Momo và Jihyo của nhóm nhạc TWICE trở thành tâm điểm dư luận vì mặc kiểu áo hơi hướm nội y.

Theo Insight, TWICE vừa tái xuất thị trường âm nhạc Hàn Quốc với mini album Between 1&2, cùng MV ca khúc chủ đề mang tên Talk That Talk. Nhóm theo đuổi hình ảnh gợi cảm trong sản phẩm âm nhạc mới.

Nhưng phong cách của TWICE dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận. Trên một số diễn đàn trực tuyến, khán giả đánh giá trang phục của nhóm nhạc Hàn Quốc quá hở hang. Trong MV, các thành viên Mina, Momo và Jihyo mặc thiết kế ren, có kiểu dáng giống nội y khiến một số khán giả không hài lòng.

"Họ có vẻ đang mặc áo lót nhảy múa", "Các bức ảnh chụp cá nhân trong thiết kế nhạy cảm 3 thần tượng Mina, Momo và Jihyo trông giống như các bức ảnh tạp chí được xếp hạng 19+", "Thiết kế váy áo của họ gây liên tưởng đến đồ lót. Tôi ghét chúng. Ai lại chọn cho các nữ thần tượng trang phục gây tranh cãi như vậy", cư dân mạng bình luận.

Trang phục gây tranh cãi của TWICE. Ảnh: Allkpop.

Bên cạnh những chỉ trích, cũng có ý kiến cho rằng một số người đã quá khắt khe với phong cách trưởng thành của TWICE. Họ chỉ ra rất nhiều nữ thần tượng khác cũng từng mặc trang phục trông như nội y trình diễn. Vì vậy, thời trang của nghệ sĩ cần được tôn trọng. Chưa kể, váy áo của TWICE không đi quá giới hạn, gợi cảm quá đà để bị chỉ trích như hiện tại.

Mini album Between 1&2 là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khi TWICE gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment. Bài hát Talk That Talk mang phong cách thập niên 1990, có giai điệu sôi động. Sau một ngày phát hành, MV Talk That Talk thu hút 21 triệu lượt xem.